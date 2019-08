HANNOVER

In Hannover soll ein neues Modell aufgebaut werden, das sowohl die lokale Wirtschaft fördert als auch den Breitensport in der Stadt unterstützt. „ Vereinsmarke – Wir sind Sport“ heißt es. Inhalt: Unternehmen bieten unter dem gleichnamigen Label Produkte und Dienstleistungen an, aus deren Erlös ein festgelegter Betrag für den Vereinssport verwendet wird – in Stadt und Umland von Hannover.

Hohe Ausschüttung für alle, die sich besondern stark einbringen

Bei der SportRegion Hannover (Zusammenschluss von Stadt -und Regionssportbund) ist ein Fonds eingerichtet, über den die Zuschüsse ausgezahlt werden. „ Sportvereine, die die Vereinsmarke und ihre Produkte bei Mitgliedern bekannt machen, können diese Ausschüttung erhalten“, sagt Rita Girschikofsky, die Präsidentin beim Stadtsportbund (SSB).

Dabei gilt: Je umtriebiger ein Verein, desto höher die Ausschüttung. Ausgeschüttet wird die Fördersumme anhand eines Punktesystems – je höher die Punktzahl, desto höher die Ausschüttung. Aber auch jeder Konsument, der nicht Mitglied in einem Sportverein ist, die (Breiten-) Sportlandschaft aber unterstützen möchte, kann mitmachen.

Bislang sind nur zwei Unternehmen beim Start dabei

Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen, Partner sind bislang nur die Reiseplattform Aovo von Gerhard Griebler und die Hannoversche Kaffeemanufaktur von Andreas Berndt. Dort funktioniert das System so: Mit jedem verkauften Kilogramm Kaffee geht ein Euro an die SportRegion. „Unter dem Label Vereinsmarke lassen sich viele Produkte vorstellen, etwa die Fassbrause oder die Bratwurst fürs Vereinsgrillen“, sagt Rita Girschikofsky.

Auf der anderen Seite hat der Stadtsportbund mit dem TK Hannover bereits den Verein mit der größten Zahl aktiver Mitglieder (rund 6500) zum Mitmachen animiert, dazu weitere zehn Vereine. Offiziell ist der Regionssportbund mit seinen Mitgliedervereinen allerdings noch nicht mit von der Partie, das soll eventuell aber Ende 2019 so weit sein, so die Präsidentin des SSB.

Jagau : „Ohne finanzielle Mittel keine Existenz für Vereine“

Firmen als Sportförderer über die „ Vereinsmarke“ zu gewinnen, findet bei Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette Unterstützung: „Unternehmen können einen zusätzlichen Absatz generieren und gleichzeitig für sich werben, indem sie heimische Vereine unterstützen.“ Auf der anderen Seite täten Sportvereine nicht nur etwas für die Bewegung, sie hätten auch eine wichtige soziale und gesellschaftspolitische Aufgabe und verdienen Unterstützung.

Regionspräsident Hauke Jagau sagte, „ohne das Engagement seiner Mitglieder und die nötigen finanziellen Mittel verliert der Sport über kurz oder lang seine Existenzgrundlage“. Das Modell „ Vereinsmarke“ bringe Geld in die Vereinskassen und sichere damit die Zukunft des Sports. „Und es sichert Unternehmen einen attraktiven Auftritt.“

Info: Vereine in der Region „Der Sport muss sich selber helfen, das frühere Mäzenatentum funktioniert nicht mehr. Die Vereine müssen sich selber mit einbringen“, sagt Rita Girschikofsky. Die „ Vereinsmarke“ sei so eine Möglichkeit, eine Initiative, die es bislang nur in Hannover und dem Umland gibt. Das Sponsoringmodell steht mehr als 1000 Vereinen zur Verfügung, die in Stadt- und Regionssportbund organisiert sind – zusammen mehr als 256.000 Mitglieder. „Auch wenn nur ein Teil mitmacht, lohnt sich das für die Unternehmen.“ Nach Angaben von Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette gibt es rund 25.000 Unternehmen in der Stadt und weitere etwa 50.000 im Umland, vom Kleinunternehmen bis zum Konzern. Auch hier gelte, so Tegtmeyer-Dette: „Wenn nur ein Teil dieser Firmen mitmacht, helfen sie dem organisierten Vereinssport in Stadt und dem Umland.“

Firmen, die Interesse haben, bei dieser Art des Sponsorings mitzumachen, können sich unter info@vereinsmarke.de oder im Internet unter www.vereinsmarke.de informieren.

Von Andreas Voigt