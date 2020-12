Schöne Aktion zu Weihnachten: Die Mitarbeiter der Bundespolizei am Flughafen Hannover haben bei einer Spendenaktion über 4000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Das Geld geht an den „Wünschewagen Niedersachsen“ und das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke.