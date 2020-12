Hannover

Nach der Verhandlung im Landgericht Hannover überwog bei Christa Funk (73) aus Neustadt die Erleichterung. Empört hatte sie sich schon so lange. Seit Dienstag steht fest, die Mutter von zwei Kindern ist nicht wegen Volksverhetzung schuldig. Richterin Karin Goldmann hat das Verfahren eingestellt. Die Angeklagte muss eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro zahlen.

Die Justizposse hatte am 28. März 2018 begonnen. Christa Funk hatte eine Whatsapp von zwei Bekannten erhalten. Darin wurde ausländerfeindlich über Muslime hergezogen. Die Seniorin leitete die Nachricht an ihre beiden Kinder und zwei Freundinnen weiter. „Ich wollte mich darüber austauschen“, erklärte sie im Gericht.

Freundin zeigte Angeklagte an

Das hatte Folgen. Eine Freundin, die die diskriminierende Botschaft erhalten hatte, ging zur Polizei. Die Beamten machte bei der unbescholtenen Seniorin eine Hausdurchsuchung. Es gab einen Strafbefehl. Doch die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro (30 Tagessätze) akzeptierte die Seniorin nicht. Im Amtsgericht Neustadt wurde sie freigesprochen. Der Staatsanwalt ging ins Rechtsmittel. So traf man sich im Landgericht Hannover wieder.

Und hier wiederholte Christa Funk alles, was sie bereits in Neustadt erzählt hatte. Ausländerfeindlichkeit liege ihr fern. Sie hatte die Whatsapp verschickt, um die Meinung von Familie und Freunden zu hören. Die Angeklagte ist im Kirchenvorstand aktiv, singt im Kirchenchor und hilft seit Jahren einer syrischen Flüchtlingsfamilie. So paukte sie mit der syrischen Mutter die deutsche Sprache, sodass sie den Einbürgerungstest bestehen konnte.

Christa Funk distanzierte sich von der Whatsapp

Macht das eine Ausländerfeindin aus? „Der Fall ist möglicherweise zu hoch eingestellt“, befand Richterin Goldmann. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass die Nachricht volksverhetzend gewesen sei. Sie hatte aber rechtliche Bedenken, ob Christa Funk die Nachricht auch „verbreitet“ habe. Schließlich erfolgte die Weitergabe nur im privaten Bereich. „Problematisch“ fand es die Richterin, dass unter der Whatsapp „bitte teilen“ stand. Die Angeklagte beteuerte aufrichtig, dass sie diese Aufforderung nicht wahrgenommen habe.

Wie unterschiedlich die Rechtssprechung funktioniert, zeigt dieser Fall auch. Ein Absender der Botschaft wurde im Amtsgericht Neustadt zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Dem zweiten Absender aus Potsdam ( Brandenburg) ist nichts passiert. Die Angeklagte hatte sich noch am selben Tag der Weitergabe von der Whatsapp distanziert.

Um endlich Ruhe zu haben, willigte Christa Funk der Einstellung mit Geldbuße zu. Und sorgte für ein wenig Heiterkeit: „Ich möchte das Geld Hannover 96 spenden.“ Das lehnte die Richterin ab. Das Geld geht nun an die Flüchtlingshilfe Hannover.

Nur Rechtsanwalt Johannes Klatt war nicht ganz zufrieden. Er wollte einen Freispruch. „Es ging der Justiz hier nur um Gesichtswahrung.“ Das meinten auch Freunde und Familie der Angeklagten. Zum Dank für ihre Unterstützung bekamen sie von Christa Funk Kekse geschenkt.

Von Thomas Nagel