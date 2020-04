Flüchtlinge nähen Masken für Flüchtlinge

Hannover

Er ist vor dem Krieg in Syrien geflohen, hat seine alte Heimat zurückgelassen, um mit seiner Familie in Sicherheit zu leben. Seit vier Jahren lebt Ali Bachir (44) in Deutschland, seit zweieinhalb Jahren mit Ehefrau Aber (35) und den drei Kindern in Hannover-Kronsberg. In einem fremden Land, ohne Arbeit, befindet sich Bachir durch die Corona-Krise in der nächsten schwierigen Lebenslage. Doch statt sich der Situation zu ergeben, nutzt er die Zeit, „um der Gesellschaft etwas zurückzugeben“.

Der Verein Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover (UFU) hat vor zwei Wochen aufgerufen, Masken für Geflüchtete zu nähen. „Viele sind dem Aufruf gefolgt“, sagt UFU-Leiterin Sylvia Grünhagen. Freiwillige aus den ehrenamtlichen Nachbarschaftskreisen von „ Serve The City“ oder „Solidarität statt Hamsterkäufe“ würden teilnehmen, aber „vor allem Geflüchtete helfen mit, andere Geflüchtete mit selbst genähten Mund-Nase-Masken zu versorgen.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Maskenpflicht: Wo bekomme ich in Hannover noch welche?

Weitere NP+ Artikel

„Ich bin dankbar hier zu sein, wurde toll aufgenommen. Ich will helfen.“

Insgesamt sind 25 Personen seitdem aktiv, davon zwölf Geflüchtete. Ali Bachir ist einer von ihnen. Der gelernte Schneider, der bereits 15 Jahre den Beruf in seiner Heimat ausübte, näht nun ehrenamtlich Schutzmasken für andere Geflüchtete. „Ich würde auch gerne wieder richtig arbeiten“, sagt Bachir. Doch dafür müsse er erst einen Deutschkurs bestehen, der wegen der aktuellen Schutzmaßgaben nicht angeboten wird. Dennoch: „In Syrien herrscht noch immer Krieg. Ich bin dankbar hier zu sein, wurde toll aufgenommen. Ich will helfen.“

Familie: Ali Bachir (44) mit seiner Frau Aber (35) und den drei gemeinsamen Kindern. Quelle: Christian Behrens

Dafür wurde das Kinderzimmer der beiden Söhne zur Schneiderei umfunktioniert. Schon vor der UFU-Aktion war er aktiv, hat freiwillig Masken für ein Hospiz gefertigt: So entstand der Kontakt zum Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte. Durch sein Handwerk sei Bachir eine „großartige Hilfe“, sagt Grünhagen. „Rund 150 Mund-Nase-Masken hat er schon für andere geflüchtete Menschen in Gemeinschaftsunterkünften genäht.“ Wenn es nach ihm ginge, könnten es schnell noch mehr werden. „Mit meiner kleinen Maschine schaffe ich etwa 50 Masken am Tag. Mit einer größeren könnte ich auch 100 schaffen.“

Situation in Flüchtlingsunterkünften ist „schwierig“

Denn der Bedarf ist groß. „Wir haben etwa 2000 Anfragen, wovon wir bislang 400 erfüllen konnten“, berichtet Grünhagen. Besonders in Flüchtlingsunterkünften sei die Situation derzeit „schwierig“, sagt sie. „Viele Menschen müssen hier zusammen auf engem Raum leben und dürfen keinen Besuch mehr empfangen.“ Dennoch sei die Solidarität der Flüchtlinge sehr groß. „Viele bieten ihre Hilfe an und machen auch Einkäufe für Risikopatienten.“

Lesen Sie auch: „Ich habe drei Mal Folter überstanden, da überstehe ich auch Corona“

Bei der Maskenaktion unterstützt der UFU die Aktiven mit notwendigen Materialen und übernimmt die Verteilung. „Die Stoffe haben wir zum Großteil gespendet bekommen“, so die UFU-Leiterin. Lediglich Gummibänder hätten aus Landesfördermitteln finanziert werden müssen. Wer unterstützen möchte: Der UFU nimmt gerne Stoff- und Gummiband-Spenden entgegen. „Wer sogar fertige Masken hat, die er uns zur Verfügung stellen möchte – das wäre die größte Hilfe.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Jens Strube