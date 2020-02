Afghaninnen berichten Hannovers Schülern von ihrer Flucht

Hannover

Es ist recht still im Klassenraum. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier gerade 26 Jungen und Mädchen im Backfisch-Alter sitzen, die eigentlich in ihren ganz eigenen Welten leben. Aber die zwölf bis 14-jährigen Achtklässler der IGS Roderbruch hören gebannt zu, was Maryam Mohammadi (35) und Baharah Nikzad (24) auf ihre Fragen antworten. Die beiden Afghaninnen kommen nämlich aus einer Welt, die ihnen fremd ist – und aus der sie nun Eindrücke aus erster Hand erhalten.

Die sind zwar spannend, aber auch bedrückend. Denn Maryam Mohammadi und Baharah Nikzad sind aus ihrer Heimat geflüchtet, sie mussten es tun. Mohammadi war allein aufgrund ihrer Vita den frauenfeindlichen und erzreaktionären Taliban nicht genehm: Sie hatte Wirtschaft und Management studiert, zum Teil in Deutschland. Eine moderne junge Frau mit einem gutem Job in einer internationalen Organisation, um ihr Land nach vorn zu bringen. Nikzad hatte ihr Abitur gemacht, ihre Mutter war Lehrerin an ihrer Schule, auf die es bereits zwei Mal Anschläge gab. Mutter, Tochter und zwei Brüder flohen ebenfalls vor den Taliban, „wir waren ständig in Angst, wir wussten abends nie, ob wir den nächsten Tag überleben würden“, sagt sie.

4200 Flüchtlinge aus 60 Nationen in Hannover

Die beiden Afghaninnen sind mit Sylvia Grünhagen gekommen, die den Verein „Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte“ (UF) leitet, der zum Beispiel Schwimmkurse für Geflüchtete anbietet. Sie erklärt den Schülerinnen und Schülern erst einmal, dass etwa 4200 Flüchtlinge aus 60 verschiedenen Nationen in Hannover leben. Und dass man sich am besten dadurch kennenlernt, dass man miteinander spricht.

Dann melden sich die Teenager. Antonia etwa möchte gern wissen, wie der Alltag der Frauen in Deutschland verläuft. Maryam Mohammadi, die sehr gut Deutsch spricht, berichtet, dass sie auch im Unterstützerkreis arbeitet und anderen geflüchteten Menschen hilft, wo sie kann. Sie lebt in einer Flüchtlingsunterkunft, „weil es schwer ist, in Hannover eine Wohnung zu bekommen“. Baharah Nikzad lebt mit Mutter und Brüdern in einer Wohnung, ihr Leben ist nach dem ersten Hinhören gar nicht so anders als das der fragenden Schülerin. „Ich gehe zum Deutschkurs bis 13.30 Uhr und dann mache ich Hausaufgaben, einmal die Woche gehe ich zum Sport.“ Die 24-Jährige möchte so schnell wie möglich Sozialarbeit studieren, „wenn mein Deutsch besser ist“.

Sie waren in der Heimat in Lebensgefahr

Warum seien die Frauen geflüchtet, wie und was vermissen sie, sind die nächsten Fragen. Die Frauen versuchen, den Mädchen und Jungen keine Albträume zu bereiten und sprechen von „Sicherheitsproblemen“. Dass die Taliban es nicht akzeptieren würden, wenn Frauen arbeiten und schon gar nicht für internationale Organisationen, erzählt Maryam Mohammadi. Dass sie, ihre Mutter und ihre Brüder auf der Flucht drei Monate über die Türkei und Griechenland unterwegs waren, „wir haben im Wald geschlafen, hatten wenig zu essen und mussten dreckiges Wasser trinken“. Ihre Familien würden beide sehr vermissen, „ich habe meine Familie, die keiner ersetzen kann, meine Freunde und meine Träume dort gelassen“, sagt Mohammadi.

Quelle: Michael Wallmüller

Rassismus auch in Afghanistan

Adrian möchte wissen, ob die geflüchteten Frauen in Deutschland Rassismus erlebt hätten. „Wenige Male“, sagt die die 35-Jährige. „Einmal hat mich ein alter Mann in Langenhagen beschimpft und gefragt, was ich hier wolle.“ Sie solle doch wieder gehen. „Ich glaube, er hatte andere Probleme in seinem Leben, deswegen war er so wütend.“ Was Maryam Mohammadi aber auch sagt. „Rassismus ist keine deutsche Idee. In Afghanistan gibt es das auch“, sagt sie und berichtet den erstaunten Schülern von den verschiedenen Ethnien. Und auch darüber, dass sich gern die eine über die anderen stellt. Und würden sie denn zurückgehen wollen, wenn die Situation in Afghanistan eine andere wäre? „Natürlich würde ich zu meiner Familie wollen“, sagt Baharah Nikzad. „Aber ich habe nicht viel Hoffnung für das Land, es wird dort immer schlimmer.“

Nachhilfe von Schülern für Schüler

Die Teenager sind am Ende der außergewöhnlichen Schulstunde ziemlich beeindruckt von dieser anderen Welt, in die sie Einblick erhalten haben. Und offen für ein weiteres Projekt des Unterstützerkreises, nämlich „Schüler helfen Schülern“. Hier geben Schülerinnen und Schülern ihren geflüchteten Klassen- oder Schulkameraden oder Nachbarskindern Nachhilfe. Einmal die Woche für eine Aufwandsentschädigung von sechs Euro – das besser kennen- und verstehen lernen ist umsonst. Wer übrigens schon aus dem Backfisch-Alter heraus ist, kann sich natürlich ebenfalls engagieren, Informationen unter uf-hannover.net. Hier können sich auch weitere Schulen für die Fragestunde mit Geflüchteten bewerben.

Von Petra Rückerl