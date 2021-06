Hannover

Nach dem blutigen Messerangriff am vergangenen Sonnabend in einer Kneipe in der Deisterstraße (Linden-Süd) fahndete die Polizei tagelang vergeblich nach dem flüchtigen Verdächtigen. Nun hat sich der 21-Jährige Donnerstagnacht gestellt. Beamte des Polizeikommissariats Linden-Limmer konnten ihn widerstandslos festnehmen. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 21-Jährige war gegen 22.45 Uhr in der Kneipe aufgetaucht. Unvermittelt zückte er ein Messer und drohte, auf die Gäste einzustechen. Zwei (24, 32) versuchten, ihn zu überwältigen. Dabei wurde der Ältere durch einen Stich in den Oberschenkel, der 24-Jährige durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der Täter riss sich los und flüchtete zu Fuß.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da sich Opfer und Täter zumindest vom Sehen kannten, wurde der 21-Jährige wenig später als Angreifer identifiziert. Noch am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr stürmte das SEK seine Wohnung in der nah gelegenen Seifeldstraße, konnte den Verdächtigen jedoch nicht antreffen. Seitdem lief die Fahndung. Ein Druck, der dem 21-Jährigen nun offenbar zuviel wurde.

Von Andreas Krasselt