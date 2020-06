Hannover

Am Eingang zum Großmarkt sitzt ein junger Mann hinter einem kleinen Campingtisch. Er verkauft Eintrittskarten: Einen Euro muss jeder Erwachsene zahlen, wenn er den Flohmarkt besuchen will, Kinder kommen kostenlos rein. Eintritt – das ist eine der Auflagen, unter denen die Durchführung eines Flohmarktes in Corona-Zeiten möglich wird. Wohl, um die Besucherströme zumindest ein wenig regulieren zu können.

Den Veranstaltern des Flohmarktes am Hohen Ufer war der Aufwand dafür zu groß. Verständlich, ist das Areal an der Leine doch nicht so leicht entsprechend einzurüsten. Auf dem Großmarktgelände am Tönniesberg ist dies weniger problematisch. „Man hat halt die Auflagen zu erfüllen“, sagt Marktleiter Mirko Schlie. „Maskenpflicht und Abstandsregeln. Unsere Mitarbeiter achten darauf, dass alles eingehalten wird.“ Es gibt einen extra ausgeschilderten Eingangsbereich, einen Ausgang – und die Hoffnung, dass sich alle daran halten.

Großer Abstand zwischen den Ständen

Der Betrieb hat noch lange nicht das Ausmaß der Vor-Corona-Zeit erreicht. Der große Abstand zwischen den einzelnen Ständen liegt nicht nur an den Auflagen. Es sind einfach weniger Händler da. „Viele haben zwar Juchhu gesagt, als wir wieder öffneten“, weiß Schlie. „Andere haben aber trotz aller Regeln Bedenken wegen Corona und bleiben lieber zu Hause.“ Auch Besucher sind an diesem Sonntag nicht so zahlreich wie früher. „Am Eintritt hat sich aber niemand gestört. Viele sind froh, mal was unternehmen zu können.“

Zu denen, die froh sind, gehört auch Amon. Der Achtjährige, der betont, im August schon Neun zu werden, hat gerade ein Modellboot am Stand von Harun Aslan erstanden. Für einen Euro! Amon strahlt übers ganze Gesicht, und Mutter Heike hat ihre liebe Not, den Jungen soweit zu bremsen, dass er nicht sein ganzes Taschengeld in den ersten Minuten ausgibt. So ganz weiß sie noch nicht, was sie von dem heutigen Flohmarkt halten soll. Aber: „Es ist schön, dass überhaupt was passiert“, sagt sie. „Das braucht man ja.“

Freut sich: Amon (8) konnte ein Modellschiff für nur einen Euro ergattern. Quelle: Michael Wallmüller

Eine Ansicht, der man häufig auf den Gängen und an den Ständen der Halle begegnet. Händler Aslan hat auf jeden Fall seinen Spaß. Ein Besucher fragt ihn nach einem Gemälde, das an der Außenseite seines Lieferwagens hängt. „Zehn Euro“, sagt Aslan. „Das ist handgezeichnet, kommt aus Kuba.“ Und ist auch schon sein teuerstes Stück. Denn alles andere auf seinem Tresen bietet er jetzt für einen Euro an.

Einzelne Händler sind enttäuscht

Restbestände aus seinem alten Ladengeschäft. Gebrauchte Waren. Im Hauptgeschäft hat er sich von den Second-Hand-Produkten längst verabschiedet, setzt stattdessen auf B-Ware. Doch Neues darf er laut Marktordnung hier gar nicht anbieten. Der Flohmarkthandel ist für ihn wie für viele seiner Kollegen mehr Liebhaberei als Existenzgrundlage.

Zufrieden: Harun Aslan aus Salzgitter verkauft Restbestände zum kleinen Preis. Quelle: Michael Wallmüller

Viele packen gegen 13 Uhr bereits wieder zusammen. „Jetzt kommen nur noch die Sehleute“, sagt einer, „die nur gucken wollen aber nichts kaufen.“ Was einzelne Händler dann doch frustriert, zumal auch das Geschäft zu früherer Stunde nicht lief.

„Ein Armageddon“, schimpft einer, der nicht genannt werden möchte. Eine andere Händlerin ist dennoch begeistert. „Ich habe mich riesig darauf gefreut und bin nicht enttäuscht“, sagt die Frau. Sie kommt aus Buchholz in der Nordheide und ist mit ihrem Mann rund 150 Kilometer gefahren. Für zehn Euro bietet sie selbstentworfene Plastikvisiere als Mund-Nasen-Schutz an, die auf reges Interesse stoßen. Auch bei anderen Standinhabern, wie man sehen kann. „Ich komme auf jeden Fall wieder“, sagt sie.

Mund-Nasen-Schutz: Eine Händlerin aus Buchholz verkauft selbstentworfene Plastikvisiere. Quelle: Michael Wallmüller

