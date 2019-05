Hannover

Worum geht es? „Kaha/ Aroha“ heißt der Kurs in der „Fitness-Stadt“ in Linden, unter dem ich mir so gar nichts vorstellen kann. Die Übungen sind ein Mix aus Kung Fu, Thai Chi, Yoga und Haka, einem Kriegstanz der Moaris in Neuseeland. „Kaha“ trainiert Schultern, Rücken und Beine, „Aroha“ stärkt das Herz-Kreislaufsystem.

Die Vorbereitung

Viel braucht man nicht, Sportkleidung, etwas zu trinken und ein Handtuch. Schuhe sind nicht unbedingt nötig, ohne sie hat man mehr Standhaftigkeit für die Gleichgewichts-Übungen.

Das Training

Wir stimmen uns erstmal auf das Training ein. Und so dient der erste Musiktrack auch eher dem Ankommen und Atmen, der Anspannung und Entspannung. Die Musik nimmt einen mit, es sind klare Rhythmen, denen man gut folgen kann. Die Schrittfolge ist sehr eingängig und auf die Musik genau abgestimmt – das überfordert auch tänzerisch unbegabte Menschen nicht. Ein Ausfallschritt nach rechts, ein kleiner Mittelschritt, dann ein Ausfallschritt nach links, später auch nach vorne, viel mehr Variationen gibt es nicht.

SCHULTERBLÄTTER ZUSAMMEN: Auch auf die richtige Dehnung wird im Kaha geachtet. Quelle: Frank Wilde

Denn auch, wenn „Aroha“ vom Kriegstanz der Maori inspiriert wurde, ist es keine Tanzstunde, sondern ein gezieltes Training für den ganzen Körper. So wird beispielsweise zu dem rechten Seitwärtsschritt der rechte Arm im rechten Winkel gehalten und kraftvoll angespannt, die Hände zur Faust geschlossen. „Zeigt die Kraft, die in euch steckt“, fordert uns unsere Trainerin Melanie Wetter auf – auch im Kriegstanz Haka demonstrieren die Maoris ihre Kraft.

Beim folgenden Schritt zur Mitte wird der Arm entspannt, beim Schritt nach links werden linker Arm und linke Hand angespannt. Während die Beine immer in Bewegung bleiben, wechseln die Übungen für die Arme, beziehungsweise werden durch weitere ergänzt. Bei allen Elementen des Trainings gilt: Entspannung und Anspannung wechseln ab.

So schreiten wir einen Schritt nach vorn und boxen wie beim Kung Fu mit einer Faust, das nächste mal strecken wir die geöffnete Hand. Alle Übungen haben sehr bildhafte Namen: „Spannt eure Hände wie zu einer Tigerkralle an“, ruft unsere Trainerin. Wir tragen ein Schild vor uns, wir pressen die Hände als Fäuste aufeinander, wir stehen in einer Linie auf einem Bein wie ein Baum, die Arme im Bogen wie eine Baumkrone über den Kopf geschlossen.

Die Musik trägt uns auf unser Reise mit, besonders bei dem folgenden Bild: „Ihr steht auf einem Einbaum und stoßt mit dem Paddel rechts und links vom Körper ins Wasser“, sagt die Trainerin. Das Ganze ist sehr abwechselungsreich, durch die vielen Wiederholungen kommt man auch als Anfänger gut hinein – das macht wirklich Spaß, obwohl das Training sehr intensiv ist. Der Puls wird hochgetrieben, allen läuft schon bald der Schweiß herunter. Und man merkt die Muskulatur nicht nur in den Armen und im Oberkörper, sondern durch die gebeugte Haltung auch in den Beinen.

Im zweiten Teil der Stunde wechseln wir zu „Kaha“. Die Schritte sind nicht mehr so schnell, dafür sind die Übungen für die Rücken- Schulter und Nackenmuskulatur intensiver. Langsam fließend gehen hier die kontrolliert ausgeführten Bewegungen ineinander über. So kommen wir in den „Kranich“, bei dem wir auf einen Bein stehen und die Arme diagonal halten. Viel Spaß macht es auch, mit einem imaginären Schwert über den Kopf zu schwingen, um schließlich vor dem Bauch eine imaginäre Melone in Zeitlupe zu durchschlagen. Zum Schluss verabschieden wir uns mit der Grußgeste „Namaste“, bei der wir vor der Brust die Innenhandflächen aneinander legen. Die Maori-Musik verklingt. Wir verlassen entspannt den Kursraum. Und fühlen uns, als würden wir gerade aus einer anderen Welt kommen.

Interview: Mit Kriegstanz und Tai Chi vergisst man die Welt

Ursprünglich hat Melanie Wetter (50) Kaha und Aroha nur für sich selbst betrieben. Doch dann entschloss sie sich, diese Sportart nach Hannover zu holen, sich ausbilden zu lassen und Kurse anzubieten. Sie ist außerdem Hatha-Yoga-Lehrerin und systemischer Coach.

Was bedeuten die Wörter Kaha und Aroha?

Kaha stammt aus der Sprache der Maori, der Ureinwohner Neuseelands. Es gibt eigentlich keine Eins-zu-Eins-Übersetzung. Kaha steht für mutig, kraftvoll, energiegeladen. Auch Aroha kommt aus der Sprache der Maori und bedeutet Liebe.

Melanie Wetter Quelle: Wilde

Aus welchen Elementen setzt sich Kaha zusammen?

Kaha ist inspiriert aus einzelnen Elementen des Tai Chi, Qi Gong, dem Haka, dem Kriegstanz der Maoris, und dem klassischen Yoga. Dieser Mix zur Musik von Bands aus Neuseeland, Samoa und Hawaii macht es einmalig. Aroha ist ein ausdauerbetontes Training mit einfachen Schrittfolgen und Armbewegungen für das Herz-Kreislauf-System. Als Gruppenfitness hat es der Sportwissenschaftler Bernhard Jakszt erfunden. Er hat jahrelang in Neuseeland gelebt und sich dort inspirieren lassen.

Ist das Training immer sehr ähnlich aufgebaut?

Es gibt eine feste Figurenfolge, die über bestimmte Musiktracks läuft. Dabei erklären wir die Bewegungen mit vielen Bildern wie „Kranich“ oder „Tiger“. Jedes Musikstück ist etwa zehn bis 14 Minuten lang und hat einen besonderen Fokus – zum Beispiel mit Schwerpunkt auf das Herz-Kreislauf-System oder Dehnung-Entspannung .

Welche Muskelgruppen werden besonders trainiert?

Alle – Bauch, Beine, Po, Rücken, Schulter und Arme.

„Kaha/Aroha“ soll auch ein Training für den Geist sein – welchen Einfluss haben die Übungen?

Durch die beruhigenden Elemente kommt man zu sich, taucht in die Musik ein und vergisst die Welt um sich herum. Man kann aus so einer Stunde viel schöpfen, die Teilnehmer fühlen sich anschließend auch geistig frei und aufgeladen.

Braucht man eine bestimmte Grundfitness für das Training?

Nein, jeder, auch ganz untrainierte Menschen, können sich darauf einlassen. Es ist für jedes Alter geeignet, für Frauen und Männer. Man braucht auch keine Vorkenntnisse in Tai Chi oder Qi Gong.

Wie oft sollte man trainieren, um einen Effekt zu haben?

Ein bis zwei mal pro Woche reichen aus.

Welche andere Sportart ergänzt sich gut?

Eigentlich ist alles in dem Training drin, sowohl Ausdauer auch als Kraft. Wer natürlich zusätzlich noch etwas machen will, kann das gerne tun.

Wie sind Sie auf das Training gestoßen?

Als junger Mensch war ich sehr sportlich, dann habe ich meinen Fokus so sehr auf Familie und Beruf gelegt, dass ich gesundheitlich stark angeschlagen war. Bei einer orthopädischen Reha habe ich das Training kennengelernt und war sofort begeistert. Ich wollte es unbedingt hier weiterbetreiben. Daher habe ich die Ausbildung zum Trainer gemacht.

Von Maike Jacobs