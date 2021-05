Hannover

Volle Auftragsbücher, eine gute Perspektive – und dann kommt Corona. Das Traditionsunternehmen Paul Stolle Karosserie- und Fahrzeugbau hat sich lange gegen die Pandemiefolgen gestemmt, „aber wir haben erkennen müssen, dass das auf Dauer nicht ausreicht“, sagt Paul-Eric Stolle und stellte einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren.

Großaufträge brechen weg

Wichtige Großaufträge etwa von Busunternehmen brachen ersatzlos weg – und das genau in einer Phase, in der Inhaber Paul-Eric Stolle voll auf Expansionskurs setzte. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 22 Mitarbeiter, die Belegschaft wurde vom Inhaber und Insolvenzverwalter über die Entwicklung informiert. Die Gehälter werden für die nächsten drei Monate weiterbezahlt. Bis dahin soll das Unternehmen tiefgreifend saniert werden und eine tragfähige Perspektive für die Zukunft entwickeln. Insolvenzverwalter Malte Köster betont, der Geschäftsbetrieb könne fortgesetzt werden. In den kommenden Wochen werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt.

Moderne Lackieranlage, volle Bücher

Erst 2019 erweiterte Paul-Eric Stolle seine Fabrik am alten Flughafen. Hannovers modernste Lackieranlage sorgte für volle Auftragsbücher, alles stand auf Wachstum. Busunternehmen wie Üstra und Regiobus, Schausteller, Brauerei-Betriebe, Caterer – sie alle ließen bei Stolle ihren Fuhrpark warten, reparieren und aufhübschen.

Auf das Virus folgten die Stornierungen. Stolles Stammkunden wurden hart vom Lockdown getroffen, nur das Nötigste wurde in die Flotten und Anlagen investiert. Zu wenig für den Betrieb in Hannovers Norden. Corona-Hilfen bekam Stolle dennoch nicht. Aufgrund der deutlichen Investitionen in neue Techniken und Hallen schrieb das Unternehmen 2019 ein negatives Ergebnis. Das Problem: Genau an diesen Werten bemaßen sich die staatlichen Überbrückungshilfen ein Jahr später.

Aufträge können nicht umgesetzt werden

Das Insolvenzverfahren betreut die renommierte die Kanzlei Willmerköster und prüft aktuell die Optionen, das Traditionsunternehmen gemeinsam mit Paul Stolle erfolgreich zu sanieren. Für eine Zukunft der Firma spricht die Ausgangslage. Die Bücher sind nach wie vor gefüllt, es fehlen jedoch die Gelder, die Aufträge umzusetzen.

Unternehmer Paul-Eric Stolle, gleichzeitig auch Präsident von Hannovers Schützen, betreibt in dritter Generation den Karosseriebau, der seit mehr als 90 Jahren in Hannover beheimatet ist. „Mit den Restrukturierungsexperten an unserer Seite werden wir als Team alles daransetzen, die Neuausrichtung erfolgreich zu gestalten“, sagt Stolle. „Jetzt erst recht.“

Von Carsten Bergmann