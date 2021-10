Hannover

Eckenschluss an der Expo-Plaza: Die in Hannover ansässige Getec-Gruppe will auf dem letzten dort verbliebenen unbebauten Grundstück von kommendem Jahr an eine Büroimmobilie errichten. Eine Investition von etwa 20 Millionen Euro.

Auf dem Grundstück stehen vier Bäume, die wohl nicht gefällt werden dürfen – und so soll das rund 7600 Quadratmeter Fläche bietende Gebäude um die Baumgruppe herum gebaut werden.

Langfristige Ziele

Die Getec Immobilien – Kerngeschäft der Gruppe sind Energiedienstleistungen – hatte schon im Jahr 2019 die benachbarten Immobilien an der Plaza des Weltausstellungsgeländes des Jahres 2000 erworben, darunter das, indem viele Jahre die Diskothek Funpark war. Erklärtes Ziel der Getec ist laut Michael Behrens (50), zuständig für das Geschäft am Standort Hannover, der „strategische Aufbau eines nachhaltigen Bestandsportfolios“. Dazu gehörten sowohl Modernisierung als auch die Entwicklung von Objekten und der Weiterverkauf „insbesondere aus dem Handelsbestand“. Das Unternehmen sei grundsätzlich „an langfristigen Immobilieninvestitionen interessiert – wir sind kein Finanzhai“.

Lage & Bedarf

Behrens sieht „nach wie vor Bedarf an Büroflächen“ – auch wenn sich seit Corona die Arbeitswelt stark ändert und die Landeshauptstadt aktuell mehr als ausreichend Büroflächen aufweist. Man verzeichne schon jetzt Interessensbekundungen für das Objekt – obwohl der „schon vor längerer Zeit“ eingereichte Bauantrag noch gar nicht genehmigt ist. Die Lage an der Expo-Plaza und am Messegelände sei verkehrsgünstig – und in der Nachbarschaft entstehe ja gerade das Wohngebiet „Kronsrode“, wo binnen weniger Jahre rund 3500 Wohneinheiten errichtet werden sollen, dazu komme noch das Gewerbeumfeld „Expo-Park“.

Eckansicht: Das Projekt Expo-Plaza 8 der Firma Getec-Immobilien schließt die letzte Baulücka am Platze. Rechts hinten die ZAG Arena. Quelle: Architekten sp.a

Sommer 2023 bezugsfertig

Das mit viel Glas an den Fassaden geplante Gebäude an der Ecke Weltausstellungsallee/Gut Kronsberg soll fünf Geschosse hoch werden und im Sommer 2023 bezugsfertig sein, die Kaltmiete bei 13 Euro je Quadratmeter starten. Alle Räume sollen barrierefrei zugänglich sein. Da man aus dem Bauamt signalisiert bekommen habe, dass die Bäume auf dem Grundstück gegenüber der „ZAG Arena“ wohl stehen bleiben müssten, sei vorsorglich so geplant worden – und so wird es für die in gut 22 Jahren mitten auf der Brache gewachsenen Bäume weitergehen und für die Räume im Gebäude rundum viel Tageslicht geben. Für Behrens ist der Baumerhalt daher kein Nachteil, sondern eher ein weitere Attraktivitätsfaktor im Wettbewerb mit anderen Büroflächenanbietern.

Das Eckgrundstück mit der Adresse Expo Plaza 8 (rechts die ZAG Arena): Hier baut Getec-Immobilien – und die vier Bäume mittendrin bleiben stehen. Quelle: Nancy Heusel

Das Unternehmen

Die Getec Immobilien hat in Hannover etwa 30 Objekte im Bestand, drei weitere stünden kurz vor dem Abschluss. Das Unternehmen ist außer in Hannover auch in Potsdam und Magdeburg tätig, so dass insgesamt derzeit etwa 50 Immobilien im Bestand seien, deren Wert zusammen insgesamt „sicher einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag“ ausmache.

Von Ralph Hübner