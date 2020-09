hannover

Die Klage kommt aus Singapur. Der Schaden: vermutlich ein dreistelliger Millionenbereich. Und mittendrin in dem vermeintlichen Betrugsfall sind die Staatsanwaltschaft Hannover und eine unter Verdacht stehende Firma aus Langenhagen, die German Property Group.

Die hat sich nach eigenen Angaben darauf spezialisiert, alte Immobilien aufzukaufen und sie aufzuhübschen. Das dafür benötigte Geld haben sich die Geschäftsleute von Anlegern besorgt, vor allem aus dem Ausland. Die wurden mit einer vermeintlich hohen Rendite gelockt. Vor allem in Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Singapur und Hongkong suchten die Langenhagener nach Menschen, die einen bis zu fünfstelligen Betrag investierten, berichtet das Handelsblatt. Insgesamt soll so in den vergangenen zehn Jahren rund eine Milliarde Euro zusammengekommen sein. Viele Investoren müssen aber nun um ihr Geld fürchten: Denn bei den Altbauten handelt es sich laut Betroffene um „Bruchbuden“, oder es gibt sie sogar gar nicht, heißt es weiter.

Versprochenes Geld bleibt aus

Jahrelang ging das offenbar alles gut, die Renditen wurden gezahlt. „In den vergangenen ein, zwei Jahren gab es dann Schwierigkeiten“, erzählt Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. Das versprochene Geld blieb aus. Zwei Büros in Singapur, die als Vermittler arbeiteten und Investoren warben, wurde es dann zu heikel, sie ließen über Anwaltsbüros in Deutschland Klage einreichen. Und für die ist die Staatsanwaltschaft Hannover zuständig. Die Ermittlungen richten sich vor allem gegen den Gründer, der die Firma inzwischen verlassen hat „Er hat sich an die Staatsanwaltschaft gewandt und eine Zusammenarbeit angekündigt“, so Eisenhauer. Seine Anwälte würden derzeit eine Einlassung vorbereiten – das kann aber bis zu drei Monaten dauern.

Der Firmensitz: Die German Property Group in Langenhagen. Quelle: von Meding

Die Klagen aus Singapur hatte eine weitere Folge: Die Gruppe musste Insolvenz anmelden. Und was den Fall noch komplexer gemacht: Das Firmengeflecht rund um die German Property Group ist gewaltig und unübersichtlich – es besteht aus mehr als 100 Gesellschaften.

Unter Geldwäsche-Verdacht

Die Firma ist keine unbekannte für die Ermittler in Hannover. Es gab in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Verdachtsmeldungen von Banken, die sich eine Transaktion nicht erklären konnten und dies nach dem Geldwäschegesetz gemeldet haben. „Es konnte aber nie eine Straftat nachgewiesen werden.“

Auch manche Städte sind nicht gut auf die Firma zu sprechen. In Rinteln zum Beispiel kaufte das Unternehmen das Schloss Arensburg – das war im Dezember 2015, passiert ist seitdem nichts. In Bamberg erwarb es ein Haus in bester Innenstadtlage und ließ es verfallen – die Stadt konnte es zurückkaufen, es bestand Einsturzgefahr. Von solchen Beispiel gibt es viele.

100 Projekte in Deutschland

„Es geht um rund 100 Projekte in Deutschland, vor allem in Süddeutschland“, so der Staatsanwalt. Investoren wurden aber fast nur im Ausland gesucht. Ein Grund, vermuten die Anwälte der Opfer: So konnten sich die Firma den deutschen Aufsichtsbehörden entziehen.

Die für die Behörde wichtigen Handlungen passierten aber ganz in der Nähe: „Die Tathandlungen fanden in Langenhagen statt, dort wurden das Finanzsystem und die Strukturen geschaffen.“ Wie groß der Schaden ist, kann Eisenhauer nicht sagen – „aber es wird schon in den dreistelligen Millionenbereich gehen“.

Und wie viel Geld noch in der Insolvenzmasse steckt, darüber schweigt der Insolvenzverwalter Gerrit Hölzle.

Von Christian Lomoth