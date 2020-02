Hannover-Direktflug nach Helsinki schon wieder vorbei

HANNOVER

Täglich von Hannover nach Helsinki in nur 120 Minuten Flugzeit – dieses Angebot der Gesellschaft Finnair gehört Ende März der Vergangenheit an. Das Unternehmen hat nach NP-Infos angekündigt, diese Direktverbindung zum 28.März einzustellen. Grund: Das Unternehmen habe die Möglichkeit bekommen, von einem größeren Flughafen aus in die finnische Hauptstadt zu fliegen. Und da man nicht genug Maschinen habe, kehre man dem Flughafen Hannover den Rücken. Eine Flughafen-Sprecherin bestätigte am Dienstag diesen Verlust der Linie.

Den Flug nach Helsinki hatte Finnair erst am 29. April vergangenen Jahres eingerichtet, seit dem 1.Juni wird die finnische Hauptstadt von Langenhagen sogar an sieben Tagen die Woche angeflogen. Wie der Flughafen Hannover mitteilte, werde dieses Angebot von Finnair bis zum 28. März aufrecht erhalten. Die Fluggesellschaft bediente Hannover-Langenhagen mit einer Embraer E190. Das ist ein regionales Schmalrumpfflugzeug mit einer Kapazität von 94 bis 114 Passagieren. Finnair war zuletzt stark gewachsen, mit Hannover sind sieben deutsche Städte, darunter Berlin, Hamburg und München, an das Drehkreuz der Finnen angebunden.

Hannovers Geschäftsreise sollten von Verbindung profitieren

Vor allem Geschäftsreisende sollten die Sitze auf die vergleichsweise kurzen Umsteige-Verbindungen nach Fernost mit 20 Zielen in Asien und an die Westküste der USA mit fünf Destinationen füllen, so die Idee. Ob sich diese Erwartungen nicht erfüllt haben, teilte der Flughafen Hannover nicht mit. Um die Jets auszulasten, wurden aber bereits im Vorfeld Verträge mit großen Unternehmen der Region – beispielsweise aus der Automobilbranche und ihren Zulieferern – geschlossen. Finnair hatte eine Auslastung von 60 Prozent angestrebt. Eventuell werde man die Linie Hannover-Helsinki aber wieder anbieten, hieß es von Seiten des Flughafens weiter.

