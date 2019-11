Im vollen Theater am Aegi: Robert-Enke-Film berührt auch Uli Hoeneß

Hannover

Am 10. November 2009 fand Robert Enke keinen anderen Ausweg mehr aus seiner Depression, als sich das Leben zu nehmen. Doch der damalige Torwart von 96 und der Nationalmannschaft bleibt unvergessen. Anlässlich seines zehnten Todestages fand am Montagabend im Theater am Aegi ein prominent besetzter Talk unter dem Titel „Was haben wir aus dem Tod von Robert Enke gelernt?“ statt. Eine Frage, über die Enkes Witwe Teresa mit Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, sprach.

Bevor Hoeneß und Enke das Podium betraten, ging im ausverkauften Theatersaal die Vorpremiere des Films „ Robert Enke – auch Helden haben Depression“ über die Bühne. 30 Minuten, die Enkes Stationen als Profifußballer und seine parallel verlaufene Krankheit dokumentierten.

Es waren 30 Minuten, die unter die Haut gingen. Bilder aus guten Tagen und schöne Erinnerungen wechselten sich mit Schilderungen Teresa Enkes über die jahrelange Leidenszeit ihres Mannes ab. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die immer mehr ins Düstere abdriftete – wie die Krankheit mit ihren wiederkehrenden Schüben selbst.

Ehemalige Mitspieler und Wegbegleiter erinnern sich

Moderator Andreas Käckell vom NDR gestand hinterher, dass ihm einige Schauer über den Rücken gelaufen seien. Und damit war er nicht allein. Auch für Enkes damaligen 96-Kollegen Steven Cherundolo war es ein intensives Erlebnis. „Die Emotionen kamen wieder hoch, das waren sehr schwere Tage damals. Aber der Film war gleichzeitig auch sehr schön gemacht“, sagt er hinterher sichtlich beeindruckt. Beim NDR wird der Film an Enkes Todestag am 10. November ab 23.45 Uhr gezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt dann noch mal in der ARD in einer längeren Fassung.

Unter den Zuschauern waren neben Ex-Kollegen auch aktuelle 96-Spieler, der am Sonntag beurlaubte Trainer Mirko Slomka und Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke, der zum Zeitpunkt von Enkes Tod 96-Sportdirektor war.

Teresa Enke ging es an diesem Abend aber nicht nur darum, an ihren geliebten Robbi zu erinnern. Einmal mehr trat sie für einen anderen, natürlicheren Umgang mit Menschen in seelischer Not ein – so, wie sie sich seit Jahren mit der Robert-Enke-Stiftung für eine Enttabuisierung des Themas Depression stark macht. Die Aufklärungsarbeit sei immer noch das Wichtigste, erklärte sie. Ihr Mann habe damals immer Angst davor gehabt, in eine Schublade gesteckt zu werden, wenn seine Erkrankung öffentlich würde.

Zur Galerie Berührende Momente am Montagabend im Theater am Aegi: Zehn Jahre nachdem sich Robert Enke das Leben genommen hat, sprachen seine Witwe Teresa und Bayern-Präsident Uli Hoeneß darüber, was die Gesellschaft aus dem Tod des Torhüters gelernt hat.

Hoeneß-Kritik am Umgang miteinander

Uli Hoeneß konnte das gut nachempfinden. Für Teresa Enke war es ein Herzenswunsch gewesen, ihn an diesem Abend als Ehrengast dabeizuhaben. „Weil er sich stets hinter seine Spieler stellt. Das fand ich immer beeindruckend“, sagt sie. Hoeneß erzählte von seinen Erfahrungen mit dem ehemaligen Nationalspieler Sebastian Deisler, der wegen seiner Depressionen seine Karriere beendete. „Ich habe in dem Film viele Parallelen zu Sebastian gesehen“, meinte der Bayern-Präsident. Am Ende teilte er in bester Hoeneß-Manier auch noch mal aus – unter anderem gegen die Medien, die aus Enkes Trauerfeier „nichts gelernt hätten“. Besonders heftig kritisierte er das Internet. Es sei zu einem Mittel geworden, „das katastrophal ist“. Er forderte den Gesetzgeber auf, gegen Hetze und Mobbing im Internet stärker vorzugehen. „Sonst wird unsere Gesellschaft noch viel größere Probleme bekommen.“

Am Ende gehörte die Bühne aber Teresa Enke ganz allein. Es gab minutenlangen Beifall mit stehenden Ovationen. „Ich bin überwältigt“, sagte die Vorsitzende der Robert-Enke-Stiftung sichtlich gerührt. Ihre Botschaft, die über den Theatersaal in die Öffentlichkeit hinhausgehen soll: „Eine Depression ist behandelbar. Je früher sie erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen.“

Von André Pichiri