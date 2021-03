Hannover

„Ich habe heute Morgen schon in den Himmel geschaut und ganz doll an ihn gedacht“, sagt Rolf Müller (47), mit seinem Bruder Frank (53) Inhaber des „Gasthaus Müller“ in Göxe. Die Brüder sind enge Freunde von Feyzi Ekinci, einem der bekanntesten, beliebtesten und einflussreichsten Gastronomen Hannovers. Der 55-Jährige betreibt mit seinem Bruder Cemal Can (53) drei Restaurants in der Stadt: das „Aresto“ und seit Sommer 2019 den „Bei Mario“-Nachfolger „A’Mura“ am Hohen Ufer –und das „Anesis“ in der Bödekerstraße.

Alle drei Lokale sind in Lockdown-Zeiten geschlossen, in der Innenstadt hat Ekinci auch auf To-go-Angebote verzichtet. „Wer will zehn Kilometer fahren, um bei uns Essen für zu Hause zu holen?“, hatte der Vater zweier Kinder und Opa von vier Enkeln im vergangenen Jahr zur NP gesagt und war entspannt in den Sonnenurlaub auf die Kanaren geflogen.

Schlaganfall und künstliches Koma

Offenbar hat die Sorge um die Zukunft seiner Restaurants Ekinci mehr zugesetzt als der stets gut gelaunte Hüne zugeben wollte. Am Dienstagabend nach dem Essen mit seinen Eltern ist der Jeside in deren Vinnhorster Wohnung zusammengebrochen, vom Notarzt untersucht und so schnell es ging im Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht worden. Dort wurde Ekinci noch in der Nacht operiert, ins künstliche Koma versetzt und auf die Intensivstation verlegt.

„Wir sind alle fassungslos“, sagte Cemal Can Ekinci, eines von sieben Geschwistern, Mittwochabend zur NP. Er ist das einzige Familienmitglied, dass Feyzi in der MHH besuchen darf und berichtete mit zitternder Stimme: „Er hat die Augen noch geschlossen und wird künstlich beatmet. Aber ich habe zu ihm gesprochen und bin ganz sicher, dass er mich gehört hat. Er hat meine linke Hand leicht gedrückt.“ Dann muss der Cemal das Gespräch unterbrechen, der Schock und der Schmerz sind zu groß. Ein weiteres Zeichen der Hoffnung hat er mitgebracht aus einer der renommiertesten Kliniken Europas: „Die Ärzte haben mir Mut gemacht, dass alles gut wird. Die Operation ist gut verlaufen, die Werte sind derzeit stabil.“

Hannovers Aushängeschild der Gastronomie

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die schlimme Nachricht in der Gastro-Szene. Durch einen großen Stand am Nordufer hatte sich Ekinci auch beim Maschseefest-Publikum einen Namen gemacht, 2019 wurde sein „Aresto“ bei der „Nacht der Gastronomie“ im Kuppelsaal als „Bestes Restaurant“ der Stadt ausgezeichnet. „Feyzi ist das Aushängeschild der hannoverschen Gastronomie mit einer unglaublichen Kompetenz für deutsche Weine“, sagt Hans Nolte, Hannovers Tourismus-Chef und Macher des Maschseefestes, „er ist ein ganz entscheidender Faktor für den Wandel des Maschseefestes vom Volksfest zum kulinarischen Ereignis gewesen.“

Der 59-jährige Nolte kennt Ekinci noch aus der Zeit, als er in der „Auberge“ im Celler Stadtteil Boye gejobbt hat: „Wir sind eng verbunden und ich kann nur hoffen, dass sich Feyzi schnell erholt und zu alter Stärke findet.“ Oliver Hörstmann vom „Enrico Leone“ ist ein weiterer enger Feyzi-Freund, der „völlig von der Rolle“ ist: „Wir haben im Januar meinen Geburtstag gemeinsam gefeiert und waren fürs Wochenende verabredet“, sagt der 47-Jährige: „Ich hoffe so sehr, dass er aufwacht, keine Folgeschäden hat und einfach unser Feyzi bleibt.“ Für die Familie Ekinci ist es der zweite Schicksalsschlag in Corona-Zeiten. Zwischen den beiden Lockdowns erlitt Feyzis Vater einen Herzinfarkt, von dem er sich langsam erholt.

Von Christoph Dannowski