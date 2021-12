Hannover

Hannover wird vielerorts zur böllerfreien Zone: Regionspräsident Steffen Krach hat am Montag, 27. Dezember, die Allgemeinverfügung der Region Hannover zum Böllerverbot unterzeichnet. In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden sind darin Straßen und Plätze festgelegt, auf denen aus Gründen des Infektionsschutzes in der Silvesternacht von 21 bis 7 Uhr kein Feuerwerk gezündet werden darf. Alle Orte finden Sie weiter unten.

Die Region Hannover setzt damit Paragraf 7b der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus um. Der Paragraf untersagt das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 – das sind klassische Silvester-Feuerwerkskörper, die nur im Freien verwendet werden und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden dürfen – auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Auch das Mitführen von Feuerwerk in den entsprechenden Bereichen ist verboten. Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen sind nach wie vor erlaubt.

Böllerverbot als Infektionsschutz

14 der 21 Städte und Gemeinden haben Straßen und Plätze für das Böllerverbot aus Infektionsschutzgründen benannt, diese sind nun Teil der Allgemeinverfügung der Region Hannover. Darüber hinaus kann es sein, dass Kommunen in eigener Zuständigkeit als Gefahrenabwehrbehörden zum Beispiel aus Brandschutzgründen in bestimmten Bereichen Feuerwerksverbote erlassen. Diese Verbote gelten zusätzlich.

Krach appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner, grundsätzlich auf Feuerwerk zu verzichten. Er erinnerte an die geltenden Kontaktbeschränkungen: „Wenn wir sehen, was aktuell bei unseren europäischen Nachbarn und auch in Großbritannien los ist, tun wir gut daran, Ansammlungen zu meiden. Das Böllerverbot ist ein aktiver Beitrag zum Infektionsschutz und hilft hoffentlich, die Welle, die mit der Omikron-Variante auf uns zurollt, abzumildern.“

Direkt zu den Sperrzonen Ihrer Nachbarschaft in Hannover springen (Bezirke):

Direkt zu den Sperrzonen im Umland springen:

(In den Städten Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Lehrte, Pattensen, Seelze und Springe gibt es bisher kein Böllerverbot.)

An folgenden Orten in Hannover gilt das Böllerverbot:

Stadtbezirk Mitte:

Trammplatz

Klagesmarkt

Goseriedeplatz

Brüderstraße (der Abschnitt vor dem alten Postgiroamt)

Grünfläche Lützowstraße

Raschplatz: Der Raschplatz zwischen Berliner Allee, Fernroder Straße, südwestlicher Gebäudebegrenzung des Parkhauses am Hauptbahnhof und der Lister Meile. Die den Raschplatz begrenzenden Straßen gehören nicht zum Verbotsbereich.

Der Raschplatz zwischen Berliner Allee, Fernroder Straße, südwestlicher Gebäudebegrenzung des Parkhauses am Hauptbahnhof und der Lister Meile. Die den Raschplatz begrenzenden Straßen gehören nicht zum Verbotsbereich. Ernst-August-Platz: Der Ernst-August-Platz, begrenzt durch die anliegenden Gebäude, die Lister Meile (außerhalb des Tunnels) und den Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Straße, wobei die genannten Straßen zum Verbotsbereich gehören. Die den Platz begrenzenden Straßen Fernroder Straße / Bereich vor Ernst-August-Platz 10 und Luisenstraße / Bereich vor Ernst-August-Platz 8 sind vom Verbotsbereich ausgenommen.

Der Ernst-August-Platz, begrenzt durch die anliegenden Gebäude, die Lister Meile (außerhalb des Tunnels) und den Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Straße, wobei die genannten Straßen zum Verbotsbereich gehören. Die den Platz begrenzenden Straßen Fernroder Straße / Bereich vor Ernst-August-Platz 10 und Luisenstraße / Bereich vor Ernst-August-Platz 8 sind vom Verbotsbereich ausgenommen. Bahnhofstraße: Die Bahnhofstraße, begrenzt durch die anliegenden Gebäude

Die Bahnhofstraße, begrenzt durch die anliegenden Gebäude Kröpcke: Der gesamte Kröpcke, die Rathenaustraße in östlicher Richtung bis Einmündung Luisenstraße, die Ständehausstraße in westlicher Richtung bis zur Einmündung Georgstraße, die Georgstraße ab Ständehausstraße in nördlicher Richtung bis zum Kröpcke

Der gesamte Kröpcke, die Rathenaustraße in östlicher Richtung bis Einmündung Luisenstraße, die Ständehausstraße in westlicher Richtung bis zur Einmündung Georgstraße, die Georgstraße ab Ständehausstraße in nördlicher Richtung bis zum Kröpcke Opernplatz: Der gesamte Opernplatz und die Ständehausstraße ab Einmündung Georgstraße in östlicher Richtung. Die den Opernplatz begrenzenden Straßen Rathenaustraße ab Einmündung Luisenstraße in östlicher Richtung und An der Börse gehören nicht zum Verbotsbereich. Der nördliche, querende Gehweg (rund 15 Meter südlich des Denkmals „Memoriam“) zwischen An der Börse und Georgstraße fällt in den Verbotsbereich. Die Georgstraße bis Ständehausstraße ebenfalls, wobei der westliche Gehweg auf der Gebäudeseite vom Verbotsbereich ausgenommen ist.

Der gesamte Opernplatz und die Ständehausstraße ab Einmündung Georgstraße in östlicher Richtung. Die den Opernplatz begrenzenden Straßen Rathenaustraße ab Einmündung Luisenstraße in östlicher Richtung und An der Börse gehören nicht zum Verbotsbereich. Der nördliche, querende Gehweg (rund 15 Meter südlich des Denkmals „Memoriam“) zwischen An der Börse und Georgstraße fällt in den Verbotsbereich. Die Georgstraße bis Ständehausstraße ebenfalls, wobei der westliche Gehweg auf der Gebäudeseite vom Verbotsbereich ausgenommen ist. Platz der Weltausstellung: Der gesamte Platz der Weltausstellung sowie die Karmarschstraße in nördlicher Richtung bis Kröpcke

Der gesamte Platz der Weltausstellung sowie die Karmarschstraße in nördlicher Richtung bis Kröpcke Steintor/Steintorplatz: Der gesamte Steintorplatz, die Georgstraße in östlicher Richtung bis Kröpcke, die Schmiedestraße bis Einmündung Am Marstall, die Georgstraße und Goethestraße in westlicher Richtung – Fahrbahn einschließlich. Die den Platz begrenzenden Straßen Goseriede und Kurt-Schumacher-Straße gehören nicht zum Verbotsbereich.

Der gesamte Steintorplatz, die Georgstraße in östlicher Richtung bis Kröpcke, die Schmiedestraße bis Einmündung Am Marstall, die Georgstraße und Goethestraße in westlicher Richtung – Fahrbahn einschließlich. Die den Platz begrenzenden Straßen Goseriede und Kurt-Schumacher-Straße gehören nicht zum Verbotsbereich. Peter-Fechter-Ufer

Ernst-Thoms-Weg

Nordufer Maschsee

Maschpark

St.-Nikolai-Friedhof (Klagesmarkt)

Neustädter Friedhof (Otto-Brenner-Straße)

Waterlooplatz

Weißekreuzplatz

Andreas-Hermes-Platz

Neues Haus

Stadtbezirk Vahrenwald – List:

Moltkeplatz

Lister Meile

Lister Platz

Jahnplatz

Vier Grenzen

Vahrenwalder Platz

Gudrun-Pausewang-Platz (ehemals Conti-Spielplatz)

Heinrich-Kirchweger-Platz

Vahrenwalder Park

De Haen Platz

Bonifatius Platz

Liliencronplatz

Welfenplatz

Stadtbezirk Bothfeld - Vahrenheide:

Vahrenheider Markt

Sahlkampmarkt

Bothfelder Anger

Endstation Alte Heide

Emmy-Lanzke-Weg (Grünzug in Teilen)

Odenwaldstraße Spielplatz und Flächen im Märchenweg

Schwarzwaldstraße (Stadtteilpark Sahlkamp)

Stadtteilplatz Plauener Straße (Plauener Straße vor Hs. Nr. 24)

Altwarmbüchener See

Stadtbezirk Buchholz - Kleefeld:

Schaperplatz

Schweriner Platz

Roderbruchmarkt und –Passage sowie vor dem Einkaufszentrum E-Center

Parkplatz Einkaufszentrum Heidering (das Grundstück „Parkplatz“ ist privat) – Heideviertel

Kantplatz

Stadtbezirk Misburg-Anderten:

Platz der Begegnung

Stadtteilpark Steinbruchsfeld komplett

Meyers Garten

Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode:

Klönschnackplatz - Kirchrode (Bereich um die Haltestelle Großer Hillen, um den Kurvenverlauf herum)

Neunkirchner Platz

Spielplatz Lange-Feld-Str. - gegenüber dem Vinzenz-Krankenhaus

Bemeroder Rathausplatz

Spargelacker (Spielplatz)

Feldbuschwende (Spielplatz)

Landschaftsraum Kronsberg Nord und Süd (mit den Aussichtshügeln)

Stadtbezirk Südstadt-Bult:

Stephansplatz

Oesterleyplatz

Geibelplatz

Robert-Koch-Platz

Bertha-von-Suttner-Platz

Tiefenriede Grünverbindung (Wiese am Ende der Hoppenstedtstraße „Hoppenstedtwiese“)

Alte Bult

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zur Höhe des Parkplatzes am Strandbad

Gartenfriedhof (Marienstraße)

Stadtbezirk Döhren-Wülfel:

Rübezahlplatz

Fiedelerplatz/ Fiedelerstrasse

Spielpark Döhren

Alten Döhrener Friedhof

St. Petri Kirchplatz

Kärntner Platz

Amerika Platz

Platz vor dem Mittfelfelder Nachbarschaftstreff

Platz vor der Auferstehungskirche

Matthaikirchplatz

Mehrgenerationenplatz vor dem Katharinenhof

Platz an der St. Michaelskirche

Brunnentreff in Mittelfeld

Am Mittelfelde (Begegnungsstätte)

Sankt-Eugenius-Weg

Am Thie

Stadtbezirk Ricklingen:

August-Holweg-Platz

Mühlenberger Markt

Schünemannplatz

Ricklinger Teiche

Stadtbezirk Linden-Limmer:

Limmerstraße (Bereich der Fußgängerzone)

Lindener Marktplatz

Ufer Stichkanal / Lindener Hafen

Justus Garten (Fläche am „Strandleben“)

Justus Garten Brücke

Am Lindener Berg (Stadtteilfriedhof und Grünfläche Lindener Mühle)

Von-Alten-Garten

Ihme- und Leineufer

Stärkestraße (Spielplatz und Grünfläche)

Velvetplatz

Küchengarten

Lindener Mühle

Deisterplatz

Bethlehemplatz

Stadtteilpark Linden-Süd

Dornröschenbrücke

Leineabstiegsschleuse / Schleusengrund

Stadtbezirk Ahlem-Badenstadt-Davenstedt:

Davenstedter Marktplatz

Stadtbezirk Herrenhausen - Stöcken:

Stöckener Markt

Stadtbahnendpunkt der Linie 5 / Hogrefestraße

Herrenhäuser Markt

Leinhäuser Markt

Verdener Platz

Schwarze Heide Spielplatz

Mecklenheidestraße

Vinnhorster Weg

Stöckener Straße

Haltenhoffstraße

Schaumburgstraße

Fuhrenkampe

Stadtbezirk Nord:

Georgengarten

Vinnhorster Volkspark (ggf. zusammen mit Kalabisstraße, Vinnhorster Rathausplatz)

Conrad-Wilhelm Haese Platz und an der Christuskirche

Engelbosteler Damm

Welfengarten (Platz vor dem Hauptgebäude der Leibniz Universität)

Kopernikusstraße

Lutherkirche

Voltmerstraße Ecke Bömelburgstraße

Möhringsberg

Vahren

Weidendamm

Schneiderberg

Strangriede

Schulenburger Landstr.

Voltmerstr.

Kulturhaus Hainholz

Lutherkirchenplatz

Christuskirchenplatz

Barsinghausen

Deisterplatz 1 – 3, 30890 Barsinghausen

Berliner Straße 8 (Busbahnhof-Bahnhofsgebäude-Bahnhofsparkplatz)

Hemmingen

Carl-Friedrich-Gauß-Schule (gesamtes Grundstück), Hohe Bünte 4

Grundschule Hemmingen-Westerfeld (gesamtes Grundstück), Köllnbrinkweg 48

Grundschule Hiddestorf (gesamtes Grundstück), Ostertorstr.9

Fußgängerzone (gesamte Fläche) Rathausplatz 1-12

Wäldchenschule Arnum (gesamtes Grundstück), Klapperweg 18

Sämtliche Spiel- und Sportflächen im gesamten Stadtgebiet

Bürgermeister von dem Hagen Platz 1,

Murowana Goslina Park, Arnumer Kirchstr.,

Schwimmbadparkplatz Arnum, Hiddestorfer Straße

Parkplatz Hundepfuhlsweg und Schulwald,

Kirchstraße und Steinweg

Kehlbeckplatz, Texas,

Steinweg

Im Häge und An der Kapelle

Steinbrink 27

Heifeld 4

Parkplatz Kaufland, Alfred Bentz Straße

Parkplatz Höhe Bünte, Höhe Bünte,

Gänsemarsch

Garbsen

Campus Maschinenbau; zwischen Heinz-Haferkamp-Str. / An der Universität / Walter-Koch-Str. / Marie-Curie-Str. / Osterriede

Dorfplatz Berenbostel, begrenzt durch Einmündung Osterwalder Str. 1+2, Rote Reihe 1+2, Dorfstr. 4+7

Endhaltestelle Stadtbahn incl. Parkplatz

Farmers-Branch-Platz, begrenzt begrenzt durch Granatstr. 41+50, Graf-Staufenberg-Str. 1+2, Turmalinstr. 1+2 einschl. Zufahrt von der Havelser Str. ab Turmalinstr.

Fußgängerzone Marshof

Hérouville St. Clair Platz

Kastanienplatz begrenzt durch Seebeeke und Hannoversche Str.

Planetencenter inkl. Parkplatz, begrenzt durch die Straßen Planetenring 25-41, Am Planetencenter sowie die Stadtbahnendhaltestelle

Rathausplatz incl. Eingangsbereiche des Rathauses und Parkplatz

Schützenplatz Corinthstr.

Skaterbahn /Parkplatz Berenbostel; Philipp-Reis-Str. / Landrat-Hahne-Weg

Skaterbahn/Parkplatz Horst; Andreaestr. / Steinwartskamp

Vorplatz Feuerwehrwache Meyenfeld, Im Bleeke 21

Stadtpark

Werner-Baesmann-Park

Park am Berenbosteler See

Fitnesspark

Isernhagen

Fußgängerzone am Rathaus Bothfelder Str. 29-33

Laatzen

Grand-Quevilly-Passage mit den jeweiligen Zugängen vom Leineplatz, der Erich-Panitz-Straße und Am Wehrbusch

Langenhagen

Das Gebiet um die Fußgängerzone am Marktplatz, mit konkret folgenden Begrenzungen:

Bothfelder Straße

Schützenstraße

Schönefelder Straße

Konrad-Adenauer-Str.,

außerdem der Parkplatz südwestlich des CCL

Fußgängerzone Seestädter Platz / Kaltenweider Platz

Fußgängerzone Walsroder Str. vor Cinemotion vollflächig

Le-Trait-Platz in Godshorn

Das gesamte Gelände des Silbersees inklusive Liege- und Grillwiesen sowie Parkplätze

Der Wietzeblick inklusive der Wanderwege und Grünflächen des Hügels bis hinunter zum ebenerdigen Gelände

Neustadt am Rübenberge

Marktplatz an der Liebfrauenkirche (Kernstadt)

Ronnenberg

Parkplatz Edeka-Markt, Über den Beeken 10

Parkplatz Netto-Markt, Normannische Str. 2

Kirchplatz, Straße “Am Kirchhofe”

Parkplatz des Gemeinschaftshauses Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3

Bushaltestelle Lange Reihe

Stadtteil Empelde:

Parkplatz E-Center, Chemnitzer Str. 2

Parkplatz REWE-Markt incl. nördlicher Freifläche, Berliner Str. 23-25

Grünfläche zwischen Berliner Straße und Am Rathaus

Parkplatz Dienstleistungszentrum, Ronnenberger Str. 18-24

Parkplatz Hagebaumarkt, In der Beschen

Endhaltestelle der Stadtbahn Linie 9 incl. des P+R-Platzes

Gelände der Marie-Curie-Schule incl. Ententeich und Bezirkssportanlage, Am Sportpark 1

Rathaus-Gelände, Hansastr. 38

Gelände um den Rodelberg, Am Sportpark / Auf dem Hagen

Stadtteil Weetzen

Eulenflucht, Platz rund um die alte Kapelle

Sehnde

Bereich Gutsstraße (bis Schäferei bzw. B65),

Bereich östliche Mittelstraße

bis Bachstraße, Fimbergstraße, Am Ladeholz 2-14, Kanalstraße bis Gretenberger Straße, das Ladeholz

Bereich südlich Mittelstraße:

bis Kurze Str., Gretenberger Str./ Ecke Kanalstr., Vorsteher-Rust-Str.

Bereich westlich Mittelstraße:

bis zur Bahnlinie sowie der Bereich Papenholz (schwarzer Weg – B 65 von der Bahnstrecke bis zur Waldstr. – Waldstr.)

Bereich nördlich Mittelstraße:

bis Kurt-Lau-Weg, Im Nordfelde, Paula-Königheim-Str. 14 – 21

Uetze

Hindenburgplatz

Kaiserstraße zwischen Burgdorfer Straße und Kirchstraße

Bentestraße zwischen Kaiserstraße und Brunnenstraße

Kreisverkehr Burgdorfer Straße/ Dollberger Straße bis einschließlich der Fußgängerüberwege der einmündenden Straßen

Schulzentrum Uetze inkl. Busbahnhof

Platz Am Pappaul

Spielplatz am Böschansweg, zwischen Bartlingenkamp und Richtweg

Wedemark

Fritz-Sennheiser-Platz 1-3 (Campusgelände)

Gottfried-August-Bürger-Straße (Marktplatz) 1-3

Am Husalsberg (Husalsberg)

Wennigsen

Bahnhof Wennigsen (Deister)

Kurt-Schumacher-Straße 1, 6-22

Heisterweg

Wunstorf

Fußgängerzone OT Wunstorf

Barnemarktplatz

Bahnhof Wunstorf (Tunnelanlage)

ZOB Wunstorf

Steinhude: Strandterrassenvorplatz und Promenadenbereiche

In den Städten Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Lehrte, Pattensen, Seelze und Springe gibt es bisher kein Böllerverbot.

