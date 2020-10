Hannover

Das Silvesterfeuerwerk bleibt zwar auf City-Plätzen verboten – nicht aber im Bereich Zoo, im Stadtviertel Zoo und rund um die Eilenriede. Der Finanzausschuss hat sich am Mittwoch mit der Petition einer Anwohnerin beschäftigt. Sie hatte argumentiert, für alle Tiere im Zoo und in der Eilenriede sei die Silvesterböllerei ein Albtraum.

Das Böllerverbot gilt für den Ernst-August-Platz, Opernplatz, Steintorplatz, den Platz der Weltausstellung und die Verbindungsstraße zwischen diesen Plätzen. Auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen darf kein Feuerwerk abgebrannt werden.

Böller noch um fünf Uhr gezündet

Die Anwohnerin des Zooviertels meint, dass das Feuerwerk vor ihrer Haustür Silvester 2019/2020 lauter gewesen sei als üblich. Noch um fünf Uhr morgens hätten Gruppen Böller in Richtung Zoo abgefeuert.

Die Stadt argumentiert, Zootiere verbrächten die Silvesternacht in Ställen und Häusern. Der Zoo bestätigt das. In Einzelfällen würden bestimmte Bereiche noch durch eine gesonderte Schallisolierung geschützt, so geschehen Silvester 2019 im Fall der Eisbärin und ihres Jungtieres. Das erst wenige Wochen alte Jungtier und seine Mutter verbrachten die Silvesternacht in ihrer Wurfhöhle, die zusätzlich Schall isoliert wurde.

In ihrer gewohnten Umgebung seien Tiere trotz Feuerwerk sehr ruhig, so die Stadt. Dem ist auch der Ausschuss gefolgt. Die SPD lobte, dass die Stadt den Dialog dazu mit dem Zoo gesucht habe. Das erkannten auch die Grünen an; es gehe nicht um Umweltaspekte. Petition bei nur einer Nein-Stimme (die Linke) abgelehnt.

Von Vera König