Hannover: Feuerwehr übt Eisrettung am Maschsee

Hannover

Der Maschsee ist dicht mit Eis und Schnee bedeckt, doch etliche Meter vom Ufer entfernt hat sich ein großes Loch gebildet. Ein Mann klammert sich an dessen Rand, ruft und winkt um Hilfe. Zwei Feuerwehrleute robben in Spezialanzügen, gesichert durch Leinen, vorsichtig an die Einbruchsstelle heran, halten dem Schwimmer eine Steckleiter entgegen, mit dem sie ihn langsam aus dem Loch heraus ziehen.

Dramatische Szenen, die sich am Donnerstagvormittag am Maschsee abspielten. Zum Glück aber nur gestellt. Denn die Berufsfeuerwehr nutzte den nur dünn zugefrorenen See für eine Eisrettungsübung. Wie wichtig das ist, hatte sich erst am Mittwochnachmittag im Sahlkamp gezeigt. Dort war eine Frau im Eis über dem Märchensee eingebrochen. Sie konnte sich allerdings schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus ihrer Notlage befreien.

Zur Galerie Am Tag des Notrufs 112 hat die Feuerwehr Hannover die Rettung von einem im Eis eingebrochenen Menschen am Maschsee geübt.

Damit die Retter nicht selbst im Eis einbrechen, müssen sie ihr Gewicht auf eine möglichst große Fläche verteilen, daher die liegende Haltung und die Steckleiter. Ein weiteres Hilfsmittel ist der Rettungsschlitten, der von Weitem wie ein Schlauchboot aussieht. Da er aber keinen Boden hat, ist es also eher ein überdimensionierter Rettungsring, eine Art Ponton. Über das Loch gelegt kann er den Rettungskräften sicheren Halt geben.

Im Notfall müssen Eistaucher ran

Ist der Eingebrochene bereits untergegangen, müssen Eistaucher ran. Das ist die höchste Ausbildungsstufe der Feuerwehrtaucher – und eben auch der gefährlichste Einsatz. „Sobald man einen Meter unter Wasser ist, kann man das Loch nicht mehr sehen“, erklärt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. „Da unten ist es stockfinster, da der Schnee auf dem Eis das ganze Licht schluckt.“ Wichtig für die Eistaucher sei daher die Rückversicherung mit Leinen, auf deren Zug sie immer genau achten müssten.

Die Frosttemperaturen bringen zusätzliche Gefahren mit sich. Das Wasser sei etwa vier Grad warm, so Pawlak. „Wenn der Taucher dann an die Oberfläche kommt, vielleicht bei einer Lufttemperatur von minus zehn Grad, gefrieren seine Atemgeräte sofort. Will er wieder abtauchen, bekommt er keine Luft mehr.“ Für die Opfer bedeutet die Kälte jedoch auch Hoffnung. Sie können oft auch nach längerer Zeit noch wiederbelebt werden.

Betreten der Eisflächen lebensgefährlich

Doch damit es erst gar nicht soweit kommt, warnt die Stadt vor dem Betreten der vorhandenen Eisflächen, da sie nicht dick genug sind, um einen Menschen zu tragen. Es bestehe Lebensgefahr. Daher ist das Betreten zugefrorener Gewässer verboten. Diese Warnung gilt auch für alle Gewässer im Umland.

Von Andreas Krasselt