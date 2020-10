Hannover

Einem aufmerksamen Fußgänger fiel am Montag gegen 16 Uhr auf, dass im Uferbereich der Leine ein Kalb hilflos im rund 80 Zentimeter tiefen Wasser ausharrte. Der junge Bulle war von seiner Weide am Augustinerweg in Marienwerder die Böschung hinuntergestürzt. Da diese in dem Bereich rund vier Meter hoch und sehr steil ist, konnte er nicht ohne Hilfe zurück zu seiner Herde gelangen.

Weil die Notlage des Tiers offensichtlich war, alarmierte der Mann die Feuerwehr.

Umgehend wurden ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein spezieller Gerätewagen zur Tierrettung der Feuerwehr Hannover zur Einsatzstelle geschickt. Das Kalb hatte sich bei dem Sturz glücklicherweise nicht verletzt, war aber unterkühlt, zumal unklar war wie lange es schon in dem circa zwölf Grad Celsius kalten Wasser der Leine ausharrte.

Ein Feuerwehrmann seilte sich die Böschung herab und beruhigte das Kalb. Er befestigte Hebegurte an dem Tier, mit denen es die Uferböschung hinaufgezogen werden konnte. Mittlerweile war auch der Halter eingetroffen. Er erzählte, dass der junge Bulle erst vor zehn Tagen geboren worden war.

Die Feuerwehr Hannover war mit sechs Helfern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Von Mirja Pflug