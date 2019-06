Hemmingen

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld am Dienstagabend, gegen 20.43 alarmiert: An der Kreuzung der B3 und der Deveser Straße in Hemmingen-Westerfeld drohte eine Entenfamilie – bestehend aus dem Muttertier und acht Küken – auf die Bundesstraße zu laufen.

Akute Gefahr bestand laut Feuerwehr nicht nur für die Enten. Sondern auch für die Autofahrer die durch eventuelle Brems- und Ausweichmanöver die Wasservögel umfahren mussten und sich zum Teil gegenseitig behinderten.

Entenfamilie wurde am Büntesee ausgesetzt

„Wir konnten die neun Tiere durch gute Teamarbeit und mit flinken Händen schnell einfangen“, sagt Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Anschließend setzte die Feuerwehr die Entenfamilie an den Büntesee aus. Nach einer knappen Stunde endete der Einsatz für die sieben Retter – und die neun Enten.

Zur Galerie Eine neunköpfige Entenfamilie musste von der Feuerwehr in Hemmingen in Sicherheit gebracht werden. Sie drohte auf die B3 zu laufen.

Von Simon Polreich