Wenn die graue Wolkendecke aufreißt, heben die hellen Sonnenstrahlen zwar die Stimmung, bringen aber bei dieser Witterungslage gleich die nächsten Probleme mit sich: Eiszapfen. Die bilden sich, wenn die Sonnenwärme auf Dächern kleinere Schneemengen, eventuell frisch gefallene Flocken, zum Schmelzen bringt.

Die Wassertropfen rinnen Richtung Dachkante, stoßen dort auf kältere Bereiche und frieren sofort wieder. Weitere Tropfen bilden sich an den ersten zaghaften Zapfen, und so können nach und nach riesige Gebilde entstehen, die beim Absturz gefährlich werden. Beim schneereichen Winter vor zehn Jahren musste die Feuerwehr etwa an der Vahrenwalder Straße (Vahrenwald) einen 300-Kilo-Koloss von der Dachkante eines Hauses entfernen.

Einsatz am Friederikenstift

„Im Moment ist es aber ziemlich ruhig“, so Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Am Dienstag waren die Einsatzkräfte zweimal ausgerückt, um Eiszapfen zu entfernen, darunter am Nachmittag auch in die Fußgängerzone der Karmarschstraße (Mitte), kurz vorm Kröpcke.

Auch am Mittwoch gab es „nahezu nichts für eine Großstadt wie Hannover“, so Pawlak. Am Vormittag musste die Feuerwehr einmal in Limmer ran, am frühen Nachmittag drohten größere Eiszapfen vom Rand des Friederikenstifts in der Marienstraße zu stürzen. Doch nicht immer müssen die Rettungskräfte mit einer Drehleiter anrücken.

Im Normalfall hilft der Dachdecker

Vor der Klosterkammer Hannover in der Eichstraße (List) war der Gehweg sicherheitshalber mit Flatterband abgesperrt. Hier konnte aber die hauseigene Bauabteilung selbst Abhilfe schaffen. Sie schlugen die Eiszapfen von den Fenstern des Obergeschosses aus ab. In Häusern, in denen das nicht möglich ist, werden in aller Regel Dachdecker beauftragt, die mit einem Hubsteiger anrücken.

Nur in akuten Gefahrensituationen kommt die Feuerwehr. „Etwa wenn der Gehweg nicht abgesperrt werden kann, weil dort der Eingang zu einer Arztpraxis liegt“, erklärt Pawlak. „Und wenn man nicht darauf warten kann, dass der Dachdecker kommt.“ Da werde aber jeder Einzelfall geprüft, ob auch wirklich die Feuerwehr erforderlich ist. „Wir wollen und dürfen ja nicht in Konkurrenz mit den Dachdeckern treten.“

Hauseigentümer zum Entfernen verpflichtet

Die Kosten eines solchen Einsatzes muss der Hauseigentümer zahlen. Abgerechnet wird nach Stunden. Für den Einsatz einer Drehleiter werden laut Gebührensatzung 450 Euro pro Stunde fällig, pro Mann kommen je nach Qualifikation 73 oder 96 Euro hinzu. In der Regel würden zwei Kräfte eingesetzt, so Pawlak. Jeder Hauseigentümer ist aber in jedem Fall verpflichtet, gefährliche Eiszapfen zu entfernen beziehungsweise entfernen zu lassen. Das gilt auch für Schneemassen oder Schneeüberhänge, die drohen, auf Straße oder Gehweg zu stürzen.

