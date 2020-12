Hannover: Feuerwehr-Einsatz im Kaufhof-Gebäude

Hannover

Kleine Ursache, große Wirkung: Der Brand in einem Schaltschrank im Gebäude von Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz in Hannover hat am Sonnabendnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Mehrere Bereiche in dem Komplex waren verqualmt. Zur Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Kurz vor 15.30 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Galeria-Kaufhof-Gebäudes ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden zu dem riesigen Komplex geschickt. Ursache für den starken Rauch war ein Feuer in einem Verteilerkasten im Bereich der Tiefgarage.

Anzeige

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften bei Galeria Kaufhof im Einsatz. Im Bereich der Tiefgarage brannte ein Schaltschrank. Quelle: Elsner

Der Brand war rasch gelöscht. Laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak war der Qualm dennoch im Kaufhof-Gebäude bis in die Basement-Ebene gezogen. Verletzt wurde niemand.

Offenbar kein Gebäudeschaden

Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen laut Pawlak aber nicht entstanden.

Von Britta Mahrholz