Hannover: Feuerteufel muss ins Gefängnis

Hannover

Was ist Lutz M. (61) für ein Mensch? Genau diese Frage blieb im Brandstifter-Prozess ungeklärt. Wegen seiner Zündelei an der Pension „Leipziger Hof“ in der Küsterstraße (Döhren) wurde der Mann mit den kurzen grauen Haaren am Mittwoch zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. „Das Geständnis spricht für Sie. Aber da ist der große Schaden. Und Sie standen unter Bewährung“, begründete Schöffenrichter Per-Malte Lippmann das Urteil.

Lutz M. stand im Verdacht, 19 Mal von August bis November 2020 in der Südstadt, in Waldhausen und in Döhren Tiefgaragen, Kellern und Treppenhäusern Feuer gelegt zu haben. Doch nur der Fall am 28. November 2020 konnte ihm einwandfrei nachgewiesen werden. An den anderen Tatorten fanden sich keine Spuren von ihm und auch keine Zeugen, die ihn identifizieren konnten. Nach seiner Verhaftung endete die Brandserie.

Polizei beobachtete Täter vor der Brandstiftung

Es war die hervorragende Polizeiarbeit, die weitere Brände verhinderte. „Wir waren im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in zivil unterwegs“, erzählte eine Polizistin (22). Sie sei einzelne Tatorte abgegangen, als ihr der Angeklagte am Friedhof Engesohde (Südstadt) auffiel. „Er hat seine Umgebung sehr genau beobachtet“, so die Polizistin. Und er ähnelte einem guten Bekannten der Polizei. Lutz M. sei erst kürzlich in die Gegend gezogen und wegen eines Branddeliktes vorbestraft gewesen.

Die Verfolgung zog sich hin. Der Angeklagte versuchte, in mehrere Mehrfamilienhäuser einzudringen, sagt die Zeugin. Bisher dann in den Anbau der Pension eindrang und fünf Minuten später wieder herauskam. Es brannte (Schaden etwa 30.000 Euro). Vor einem Schnellimbiss an der Hildesheimer Straße wurde Lutz M. dann kontrolliert und festgenommen. Er hatte einen Schraubenzieher und vier Feuerzeuge bei sich.

Angeklagter hat 33 Vorstrafen

Vor dem Schöffengericht gab Anwältin Tanja Brettschneider ein kurzes Geständnis für ihren Mandanten ab. Sein Charakter, seine Beweggründe für die Tat blieben im Unklaren. Der Mann hat einen Hauptschulabschluss, keinen Beruf. Bereits im Alter von 15 wurde er wegen eines Diebstahls verwarnt. Weitere 33 Verurteilungen sollten bis zum 28. April 2021 folgen. Häufig saß er wegen Diebstahls, gelegentlich auch wegen Betrugs und Urkundenfälschung im Gefängnis.

Der Mann hat drei Kinder. Derzeit ist er mit einer Frau verlobt, die an den Rollstuhl gefesselt ist. Warum er den Brand gelegt hat? Dazu schwieg er. Auffällig ist, dass er im Jahr 2015 einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus ansteckte.

In der forensischen Wissenschaft gelten Pyromane häufig als sehr gehemmte Menschen, bei denen eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung vorliegen kann. Ihr Motiv ist häufig Frustration. Lutz M. ist nie angekommen in dieser Gesellschaft. Vielleicht war er auch von der Pflege seiner Verlobten überfordert und stand deshalb unter Stress.

Von Thomas Nagel