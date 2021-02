Hannover: Feuerteufel legt in Badenstedt mindestens 13 Brände

Hannover

Die Polizei fahndet in Hannover nach einem Feuerteufel. Der Täter soll im Stadtteil Badenstedt insgesamt 13 Brände gelegt haben. Die schlimmsten Folgen hatte eine Brandstiftung am Katrin-Sello-Weg Anfang Februar, als die Holzfassade eines Kindergartens in Flammen aufging. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo begann die Serie am 12. September 2020, als zwischen 21 und 23 Uhr Stroh auf einem Feld an der Lenther Chaussee angezündet wurde. Es folgten am 6. Oktober ein Mülleimer ebenfalls an der Lenther Chaussee und am 10. Oktober gegen 19.40 Uhr ein Altpapiercontainer am Albrecht-Schaeffer-Weg.

Weihnachtsbäume angezündet

Durch brennende Altpapiersäcke wurde am 12. Oktober gegen 0.55 Uhr auch ein Quad am Karl-Jakob-Hirsch-Weg beschädigt. Am 16. November brannte gegen 0.50 Uhr Altpapier an der Eichenfeldstraße. Zur Abholung bereitgelegte Weihnachtsbäume steckte der Feuerteufel am 6. Januar gegen 1.25 Uhr am Remarqueweg, Ecke Am Soltekampe, an.

Anschließend zündelte der Unbekannte an Anbauten von Gartenlauben in verschiedenen Kleingartenkolonien in Badenstedt. Am 12. Januar (gegen 5 Uhr) am 13. Januar (zwischen Mitternacht und 11 Uhr) sowie gleich zweimal am 19. Januar (zwischen 1 und 1.35 Uhr) wurden dort Brandstiftungen gemeldet.

Anbau eines Schuppens in Flammen

Auf einem Privatgelände an der Lenther Chaussee fackelte der hölzerne Anbau eines Schuppens am 24. Januar gegen 2.45 Uhr. Die Kita-Fassade am Katrin-Sello-Weg wurde am 6. Februar zwischen 2.10 und 2.40 Uhr angezündet.

Zur vorerst letzten Tat, die die Kripo dem Feuerteufel zuschreibt, kam es in einer Kleingartenkolonie an der Carl-Buderus-Straße am 20. Februar gegen 21.45 Uhr. Dort hatte der Täter die Pergola einer Laube in Brand gesetzt. Anwohner verhinderten jedoch durch ihr beherztes Eingreifen Schlimmeres.

Wer gibt Hinweis?

Bei der Suche nach dem Feuerteufel bittet die Polizei die Badenstedter, wachsam zu sein. Wer Verdächtiges beobachtet, sollte die Polizei möglichst schnell über den Notruf 110 verständigen. Wer Hinweise zu den 13 Bränden in der Vergangenheit geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 0511/1095555 Kontakt zur Kripo aufzunehmen.

Von Britta Mahrholz