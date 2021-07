Hannover

Ein Feuer mit Folgen: Ein Autobrand am Sonntagnachmittag auf der Schwanenburgkreuzung ist für viele Verkehrsteilnehmer zur Geduldsprobe geworden. Vier Stunden lang war die B6 in dem Bereich gesperrt – zahlreiche Autofahrer standen im Stau. Kurz nach 14 Uhr war an der Ampel ein schwarzer Mercedes, in dem eine vierköpfige Familie saß, in Flammen aufgegangen.

Der Vater (34), der den Wagen steuerte, war mit Frau und Kindern in Richtung Neustadt unterwegs. Er stand in Höhe Bremer Damm an der roten Ampel, als plötzlich dichter Rauch aus dem Motorraum des Mercedes drang. Die Familie stieg schnell aus, niemand wurde verletzt.

Auto hat nur noch Schrottwert

Das Auto ging derweil in Flammen auf. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch hat der Wagen nur noch Schrottwert: „Das Fahrzeug ist ein Totalschaden“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Nach zwei Stunden wurde das Wrack schließlich abgeschleppt. Ein technischer Defekt könnte das Feuer ausgelöst haben. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern aber noch an.

Die Polizei sperrte die B6 zwischen der Schwanenburgkreuzung und der Herrenhäuser Straße – für rund vier Stunden. So lange dauerte es, bis eine Kehrmaschine verfügbar war, die die verschmutzte Fahrbahn reinigen konnte. In der Zeit staute sich der Verkehr in alle Richtungen.

Von Britta Mahrholz