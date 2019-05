Hannover

Feueralarm in der Kleingartenkolonie „Weidengrund“ in Seelhorst (Lenzbergweg). Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr brannte dort eine etwa 30 Quadratmeter große Laube. Ein Löschzug der Feuerwehr und Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wülfel löschten das Feuer. Dazu rückte auch ein Großtanklöschfahrzeug an. „Das machen wir bei Kleingartenkolonien oft, weil dort die Wasserversorgung meist schlecht ist“, erklärte Feuerwehrsprecher Michael Hintz.

Polizei sperrt Brandort ab und ermittelt Ursache

Um 18.35 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei sperrte den Brandort ab und ermittelt gegenwärtig die Brandursache.

Von Sönke Lill