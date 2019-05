Hannover

Ein Brand ist am Dienstagnachmittag in einer Wohnung an der Haltenhoffstraße ( Herrenhausen) ausgebrochen. Verletzt worden ist dabei niemand, der Mieter hat sich bei Ausbruch des Feuers nicht in den Räumlichkeiten aufgehalten. Ursache war nach Auskunft der Polizei ein technischer Defekt.

Feuerwehr konnte schnell löschen

Ein Fußgänger hatte gegen 17 Uhr Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss des als Flüchtlingsunterkunft genutzten Gebäudes dringen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch ist die Ein-Zimmer-Wohnung wegen Verrußung derzeit nicht bewohnbar.

Eingeschlossene Bewohner befreit

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits in der gesamten Wohnung ausgedehnt. Auch das Treppenhaus war verraucht. Da zunächst befürchtet worden war, dass sich noch mehrere Bewohner in dem Gebäude aufhalten könnten, war die Feuerwehr mit 45 Leuten und 17 Fahrzeugen angerückt. Unter Atemschutz drangen die Brandbekämpfer in das Gebäude vor. Mit einem Druckbelüftungsgerät wurde der Rauch aus dem Treppenhaus entsorgt. Dadurch konnte ein im vierten Obergeschoss eingeschlossener Bewohner das Haus verlassen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am Mittwoch untersucht und gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 5000 Euro.

Von kra