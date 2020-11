Hannover

Feuer im Restaurant Stadtmauer – gegen 19 Uhr wurde am Montagabend aus dem Lokal in der Burgstraße starke Rauchbildung gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Stadtmauer verschlossen gewesen, so die Polizei, die Wohnungen darüber wurden evakuiert. Was konkret gebrannt hat und was die Ursache gewesen sein könnte, sei noch völlig unklar, auch zur Schadenshöhe konnte noch nichts gesagt werden. Die Brandermittler werden nun die Arbeit aufnehmen.

Verpuffung im Juli

Erst im Juli hatte es einen größeren Rettungseinsatz in der Stadtmauer gegeben. Damals gab es eine Verpuffung, sieben Personen wurden verletzt, erlitten Verbrennungen. Laut Feuerwehr war damals eine Ethanol-Verpuffung in einem Deko-Kamin die Ursache. Nur einen Monat später gab es eine weitere tragische Nachricht: Stadtmauer-Chef Bedran Özgör starb mit nur 40 Jahren. Ursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein.

