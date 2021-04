Hannover

Die Polizei musste am Sonnabendnachmittag zu einem Einsatz in die U-Bahn-Station Lister Meile/Sedanstraße ausrücken. Vier Männer waren in eine Schlägerei geraten.

Der Alarm für die Ermittler kam um 15.32 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte einer der Männer am Bahnsteig mit dem Streit angefangen, der schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. „Ein Zeuge versuchte, dazwischen zu gehen“, berichtete Polizeisprecherin Natalia Shapovalova auf Anfrage. „Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden.“

Der Schläger wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Wegen des Polizeieinsatzes musste eine Stadtbahn der Linie 7 in Richtung Misburg an der Haltestelle stehen bleiben. Auch auf den nachfolgenden Linien 3 und 9 kam es zu Behinderungen. Erst um 15.50 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Von Andreas Krasselt