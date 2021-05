Hannover: Ferrari-Zoff zwischen Ratsherrn von CDU und Piraten

CDU-Politiker Jens-Michael Emmelmann veröffentlichte auf Facebook ein Foto eines Ferraris. Nicht sein eigenes Auto. Aber „ein schönes Auto“, so der Fraktionsvize seiner Partei. Pirat Bruno Adam Wolf fand: Geht gar nicht in Zeiten des Klimawandels – und blies zur Attacke. Am Ende ging der Streit auch unter die Gürtellinie.