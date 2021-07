Hanover

„Präsenz gezeigt“ hat die Polizei Hannover in Linden-Nord nach eigenen Angaben „aufgrund wiederholter Anwohnerbeschwerden, welche sich insbesondere auf lautstarke Gruppen im Bereich des Küchengartens sowie der Limmerstraße in den Abend- und Nachtstunden bezogen“.

Sowohl am Freitag-, als auch am Samstagabend hätten Polizeibeamte kleinere und größere Personengruppen angesprochen, welche sich zum Teil lautstark unterhalten hätten, wodurch sich Anwohner gestört gefühlt hätten.

Gut 300 Feiernde unterwegs

Kleinere Personengruppen spielten bis zwei Uhr nachts laute Musik ab, stellten diese jedoch auf Intervention der Polizei leiser oder verließen den Bereich. In der Spitze hätten sich an der Limmerstraße am Freitag und am Samstag bis zu etwa 300 Personen aufgehalten, die laut Polizei „jedoch friedlich feierten und sich meist rücksichtsvoll verhielten“. Nur vereinzelt hätten Ruhestörer ermahnt werden müssen. Am Pfarrlandkiosk hätten sich am Freitag durchgehend etwa 50 bis 60 wechselnde Personen aufgehalten, die die Nachtruhe der Anwohner störten. Dort habe es mehrfach Ansprachen gegeben.

Zahlreiche Beschwerden

Am Samstag zeigten die Beamten mit dem Ordnungsdienst Präsenz „im gut besuchten Linden-Nord“. Dort habe es zahlreiche Beschwerden über Ruhestörungen durch laute Personen und Musik gegeben, die meist mittels Gesprächen und der Androhung der Sicherstellung von Musikequipment hätten beendet werden können. Nur in Ausnahmefällen seien Platzverweise erforderlich gewesen. Laut Polizei verhielten sich die angesprochenen Personen „grundsätzlich kooperativ und suchten auch ihrerseits das Gespräch mit der Polizei“.

Verbotener Alkoholverkauf

Am Sonntag kurz nach 0 Uhr seien Beamte Hinweisen auf verbotswidrigen Verkauf alkoholischer Getränke an einem Kiosk in der Limmerstraße nachgegangen. Laut Polizei warnte anscheinend ein Mann (38) außerhalb des Kiosks den Verkäufer (39) jeweils bei Eintreffen einer Streife. Gegen beide leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Aufforderung, den weiteren Verkauf von alkoholischen Getränken zu unterlassen, kam der Verkäufer durch Schließung des Kiosks nach.

Von rahü