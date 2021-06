Hannover

Einen solchen Prozess wird es hoffentlich bald nicht mehr geben. Markus Schmidt (26, Name geändert) hat am Donnerstag vor Gericht gestanden, weil er einen Polizeieinsatz filmte. Der junge Mann hatte am 15. November 2020 mit seiner Freundin und drei weiteren Pärchen (allesamt Kollegen, wie der Angeklagte meinte) in einer Lister Wohnung gefeiert.

Zu laut, wie ein Nachbar fand. Und überhaupt, es ist doch Pandemie. Also rückte die Polizei an und wollte die Wohnung betreten. Das wurde den Beamten verwehrt. Also kehrte die Staatsmacht mit zwölf Kollegen zurück. „In voller Montur mit Integralhelm“, wie Anwalt Marco Jutsch betonte.

Polizei rückte mit 12 Einsatzkräften an

Sein Mandat habe diesen „absolut unverhältnismäßigen Einsatz“ gefilmt, um später etwas in der Hand zu haben. Er tat das auch noch, als ihm die Beamten das untersagten. Laut Strafgesetzbuch ist das ein Verstoß gegen das Recht auf das eigene Wort beziehungsweise Bild. Den Strafbefehl von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro akzeptierte der Angeklagte nicht. Also kam es zum Prozess.

„Der Straftatbestand ist erfüllt, weil sie auch nach dem Hinweis weiter gefilmt haben“, erklärte Richter Burkard Littger. Insofern sei ein Freispruch nicht möglich. Aber er bot an, die Geldstrafe in eine Geldbuße umzuwandeln. Aber nur, wenn der Angeklagte die Pin seines Handys nennt.

Angeklagter lässt Mobiltelefon auslesen

Markus Schmidt willigte ein. Allein schon, um sein Mobiltelefon wieder zu erlangen. Er nutzt es auch für geschäftliche Dinge. Außerdem scheue er den langen Instanzenweg, sagte er zur NP. Also setzte Richter Littger das Verfahren aus, bis das Handy ausgelesen und die fraglichen Daten gelöscht sind. In diesem Fall wird das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 1500 Euro eingestellt.

Und was passiert, wenn gar keine verfänglichen Daten auf dem Handy sind? Der Angeklagte meinte, dass er die Aufzeichnung eventuell gar nicht abgespeichert habe. Eventuell könne sich dann noch die Geldbuße reduzieren, meint Anwalt Jutsch.

Geklärt ist hingegen, wie der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet wurde. Für das Treffen in der List musste jede Person 200 Euro Bußgeld bezahlen.

Von Thomas Nagel