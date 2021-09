Hannover

Meist ist es ja Corona, wodurch größere Zusammenkünfte erschwert oder gar verhindert werden. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover war es aber im Grunde das Bauamt, das geplante Betriebsversammlungen verhinderte.

Um die rechtlich erforderliche Versammlung unter Einhaltung der Abstandsregeln durchzuführen, war sie in drei Teilversammlungen aufgesplittet worden. Jeweils etwa 1000 Betriebsangehörige sollten teilnehmen. Versammeln sollten sie sich im sogenannten Gleisfeld, wo auch in der Vergangenheit die Betriebsversammlungen abgehalten wurden.

Der, im Amtsdeutsch, „Entfluchtungsweg“ fehlt

Nur in diesem Jahr hatte sich etwas geändert. Um ab 2025 Premiummodelle für andere Hersteller fertigen zu können, hat sich der Bereich der sogenannten Mittelhalle auf dem Betriebsgelände in eine Baustelle verwandelt. Die alten Gebäude dort werden abgerissen. Leider aber war dieser Bereich auch der vorgesehene Fluchtweg – im Amtsdeutsch „Entfluchtungsweg“ – für das Gleisfeld.

Für die aktuell geplanten Betriebsversammlungen hätte nun ein anderer Weg gefunden und vor allem vom Bauamt abgenommen werden müssen. „Die Behörde hatte signalisiert, das in der Kürze der Zeit nicht prüfen zu können“, so ein VWN-Sprecher. Also wurde der Antrag zurückgezogen.

Derzeit würde nach anderen Möglichkeiten auf dem Gelände gesucht, es gebe schon Ideen, betonte der Sprecher: „Wir sind zuversichtlich, in Kürze eine Lösung gefunden zu haben.“

Von Andreas Krasselt