Hannover

„Das ist doch nur Farbe.“ Mit diesen Worten wollte sich ein etwa 20-jähriger Farbschmierer bei Zeugen offenbar rechtfertigen. Nur Farbe, die immerhin Schäden von etwa 22.000 Euro verursacht hat. Denn der Unbekannte hat in den vergangenen 30 Tagen in Döhren scheinbar wahllos insgesamt zehn Häuser und Fahrzeuge mit schwarzer und gelegentlich auch grauer Farbe besprüht.

Ungewöhnlich: Anders als bekannte Graffitisprayer hat der Täter keine erkennbaren Formen oder Schriftzeichen hinterlassen, sondern die Gebäude und Pkws jeweils großflächig besprüht. Dabei benutzte er vermutlich in allen Fällen eine sogenannte Pool-Kanone aus Schaumstoff, mit der normalerweise Kinder im Schwimmbecken Wasser aufeinander spritzen. „Damit kann man keine großen Kunstwerke machen“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Da aber alle zehn bekannt gewordenen Taten in gleicher Weise ausgeführt wurden, gehen die Fahnder davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Mann gehandelt haben könnte. Der war am 24. 4. am Fiedelerplatz von zwei Zeugen beobachtet worden, als er gegen 3 Uhr mit der Pool-Kanone die Fassade eines Modegeschäfts verunstaltete.

Zeugen stellen Täter zur Rede

Die Zeugen beschrieben den Täter als etwa 1,80 Meter groß, um die 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine dunkle Sturmhaube, eine marineblaue Jacke mit drei Streifen der Marke „Adidas“, eine kaki-graue Hose und eine Plastiktüte mit der Aufschrift „Wellensteyn“. Nach der Tat sprachen die Zeugen den Täter an. Dieser sagte, dass es „doch nur Farbe“ sei. Laut den Zeugen habe er akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. Anschließend sei er weggerannt. Die Zeugen riefen die Polizei. Die Fahndung lief jedoch vergeblich.

Alle Taten geschahen im Zeitraum zwischen dem 29.3.und dem 24.4. Achtmal betraf es die Fassade oder Teile eines Wohnhauses, zweimal wurden abgestellte Fahrzeuge mit Farbe beschmiert. Tatorte waren fünfmal die Cäcilienstraße, zweimal die Fiedelerstraße und jeweils einmal der Fiedelerplatz, die Willmerstraße sowie die Straße „Am Tüv“.

Das Polizeikommissariat Döhren ermittelt wegen Sachbeschädigungen. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0511/109 36 20 zu melden.

Von Andreas Krasselt