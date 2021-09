Hannover

Etwa zwei Jahre hat Raji Mathew (44) gebraucht, bis seine Mutter Annamma (75) und seine Nichte Hanna (14) nach Hannover kommen konnten. Seine Mutter hat eine Niederlassungserlaubnis für Deutschland, weil sie Jahrzehnte in der Region Hannover als Krankenschwester gearbeitet hatte. Sie kämpft mit gesundheitlichen Problemen und lebte als alleinstehende Frau in Indien in schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie hat auch das Sorgerecht für ihre Enkelin, deren Mutter verstorben ist. Der Vater kümmert sich nicht um das Kind.

„Das war ein einfaches Verfahren, was passiert eigentlich bei komplizierteren Fällen“, stellte Raji Matthew eine rhetorische Frage. Zuletzt hatte die Pandemie die Einreise seiner Mutter und Nichte verhindert. Und als sie am 25. Juli in Frankfurt auf dem Flughafen ankamen, wurde ihm ganz flau im Magen. „Bei der Grenzkontrolle zweifelten die Bundespolizisten an, dass meine Mutter das Sorgerecht für Hanna hat“, erzählt er mit einem Lächeln. Die Erleichterung über den Ausgang der Geschichte ist ihm jetzt noch anzumerken.

Hanna will Ärztin werden

Seine Anwältin hatte ihm geraten, alle Dokumente mitzunehmen. Und so konnte er die entsprechende Urkunde aus dem dicken Aktenordner ziehen und die Bundespolizistin auf den entscheidenden Satz in englischer Sprache hinweisen.

Nun wohnen Mutter und Nichte bei ihm in der Südstadt. Er sei in eine größere Wohnung umgezogen, damit für seine Familie (Frau und ein Sohn) sowie für Hanna und Annamma Mathew genug Platz ist. Hanna geht auf die Internationale Schule und lernt gerade Deutsch. „Ich will Ärztin oder Wissenschaftlerin werden“, sagt sie auf Englisch. Ihr Traum sei es, mal in den Weltraum zu fliegen, erzählt sie mit einem Lächeln. In Deutschland gefällt ihr der ungezwungene Umgang zwischen den Geschlechtern. Sie weiß jetzt schon, dass sie in Europa weit mehr Lebenschancen hat als im traditionellen Indien.

Bundespräsident spendete Trost

Raji Mathew hatte in seiner Not, weil seine Familie nicht einreisen konnte, sogar den Bundespräsidenten angeschrieben. „Herr Steinmeier hat großes Verständnis für meine Situation gezeigt. Das war ein Trost.“ Anders als bei der Stadt Hannover. Eine Petition an Belit Onay (Grüne) blieb ohne direkte Reaktion vom Oberbürgermeister. Das Verfahren hätte niemals so lange dauern dürfen, sagt Mathew. Auch seine Anwältin, Zahra Oubensalh, spricht von einem „überlangen Verfahren“.

Die Stadt hat den Vorgang geprüft, und sieht an keiner Stelle ein Versäumnis. So sei der Antrag für Hanna erst Anfang Oktober 2020 gestellt worden, so ein Stadtsprecher. Raji Mathew sagt, dass das bereits im September 2019 geschehen sei, als er das Visum für seine Mutter angefordert hatte.

Aber das ist Schnee von gestern. Als Mathew Mutter und Nichte in Hannover anmelden wollte, habe er die nächste böse Überraschung erlebt. „Plötzlich forderte man von mir eine Bescheinigung, dass meine Nichte nicht verheiratet ist“, staunt er. In ihrem Pass steht, dass sie ledig sei. Er kontaktierte die Indische Botschaft in Hamburg. Doch von dort habe es keine Antwort gegeben. Letztendlich wandte er sich an einen Vorgesetzen, der über den Fall informiert war. Nun ist auch Hanna in Hannover gemeldet.

Und die lange Reise durch Bürokratistan hat hoffentlich ein Ende.

