Hannover: Falscher Wasserwerker Bascharat S. bekommt Angebot vom Gericht

Hannover

Bascharat S. (31) wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wohl zu vier Jahren Haftstrafe verurteilt werden. Nach seinem Geständnis am Mittwoch stellte ihm Richter Joachim Lotz diese Strafe in Aussicht. Eine Vereinbarung, der auch der Staatsanwalt und der Verteidiger zustimmten. Ein Urteil, mit dem der Angeklagte gut leben kann. Denn er muss nicht ins Gefängnis.

Von März bis Mai 2020 war S. mit mehreren Komplizen als „falscher Wasserwerker“ unterwegs. Im Hemmingen, Ronnennberg, Isernhagen, Garbsen und Sarstedt (Kreis Hildesheim) zockte er Senioren ab. Laut Anklage machte der Dieb in sechs Fällen eine Beute im Wert von mehr als 13.000 Euro.

Simple Masche – große Beute

Die Masche war so simpel wie ertragreich: Senioren wurden angerufen. Ihnen wurde vorgemacht, dass in der Nachbarschaft ein Wasserrohr gebrochen sei. Zur Kontrolle komme ein „Mitarbeiter“ vorbei. Unmittelbar nach dem Anruf stand einer der Diebe vor der Tür. Er ging mit den Senioren ins Badezimmer, drückte ihnen die Duschbrause in die Hand und stellte das Wasser an. Sie sollten doch bitte darauf achten, ob der Wasserdruck konstant bliebe.

Die Opfer waren oft älter als 80 Jahre alt. Während sie das Wasser beobachteten, ließ der falsche Wasserwerker einen Komplizen in die Wohnung. Die Täter suchten nach Bargeld und Schmuck. Im Februar wurde Romeo P. (29) zu sechs Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Sein Komplize Danny S. (44) kam mit fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis davon. Romeo P. hatte die erste Tat noch als Freigänger verübt. Er wurde wegen zwölf Taten verurteilt, Danny S. wegen elf Taten.

Angeklagter soll in den Drogenentzug

Nun also Bascharat S. Er gestand im Landgericht, dass er mal als Fahrer und mal auch in der Wohnung der Opfer war. Der Angeklagte ist wegen Diebstahls, Drogenbesitzes, Fahren ohne Führerschein und gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. 2017 musste eine Haftstrafe antreten.

Sein Anwalt, Marco Neumann, erklärte, dass Bascharat A. seit längerer Zeit drogenabhängig sei. Zuerst von Cannabis, später auch von Kokain. Nach seiner Haftentlassung habe er gegenüber seiner Familie das Bedürfnis gehabt, alles wieder gut machen zu müssen. Diesem Erwartungsdruck habe er nicht standgehalten, also griff er wieder zu Drogen. Und dann traf er Romeo P., den er in der Haft kennengelernt hatte. Und der habe ihn gefragt, ob er einen Job suche.

Richter Lotz hat vor, den Angeklagten in den Maßregelvollzug zu stecken. Besteht A. die Therapie auf Staatskosten, kommt er nach zwei Jahren wieder frei. Heißt aber auch: Bascharat A. kommt sofort nach dem Urteil in Behandlung, muss vorher nicht mehr ins Gefängnis.

Von Thomas Nagel