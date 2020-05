Hannover: Falscher Polizist raubt Rentnerin (83) Schmuck für 20.000 Euro

Hannover

Ein falscher Polizist hat am Sonnabend eine 83-jährige Frau in ihrer Wohnung am Goetheplatz (Calenberger Neustadt) ausgeraubt. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro. Bei dem Angriff wurde die Seniorin leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Rentnerin der Besuch eines „Polizisten“ per Telefon angekündigt worden. Angeblich wolle der (falsche) Beamte zu ihrer Sicherheit ihren Schmuck fotografieren, war der alten Dame mitgeteilt worden.

Anzeige

Opfer schöpft Verdacht

Gegen 13.30 Uhr klingelte es am Sonnabend bei der 83-Jährigen. Ein etwa 30 Jahre alter Unbekannter gab sich als Polizist aus.

Weitere NP+ Artikel

In der Wohnung behauptete der angebliche Ermittler, den Schmuck der Seniorin sehen zu wollen. Die 83-Jährige kam dieser Forderung nach, allerdings kam ihr die Situation merkwürdig vor.

Täter flüchtet mit Schatulle

Als die Frau den Schmuck nicht herausgeben wollte, entriss der Täter ihr die ganze Leder-Schatulle mit Gewalt. Samt Beute (Hals-, Arm- und Fingerschmuck) flüchtete aus der Wohnung. Dabei wurde die 83-Jährige leicht an der Hand verletzt.

Der Täter ist rund 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat eine dunkelbraune Hautfarbe, dunkle, kurze Haare und zum Zeitpunkt der Tat hatte er Bartstoppeln im Gesicht. Der Mann sprach akzentfrei deutsch. Er trug eine dunkle Hose mit aufgesetzten Taschen und eine dunkle, sportliche Jacke (ähnlich einer Polizeiuniform, aber ohne amtliche Abzeichen). Hinweise unter der Telefonnummer 0511/1095555.

Von Britta Mahrholz