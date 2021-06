Hannover

Betrüger haben als falsche Polizisten von einem 87-Jährigen aus Döhren am Montag 25.000 Euro ergaunert. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior hatte gegen 12.45 Uhr einen Anruf erhalten. Es meldeten sich zwei Männer und eine Frau, die sich als Polizisten ausgaben. Sie behaupteten, einer Diebesbande auf der Spur zu sein, die es auf das Geld des 87-Jährigen abgesehen hätten. Er sollte daher sicherheitshalber 25.000 Euro an die vermeintlichen Beamten übergeben.

Nachdem der Mann die Summe von der Bank abgehoben hatte, deponierte er das Geld gegen 16.30 Uhr an seinem Pkw, den er auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Landwehrstraße in Döhren abgestellt hatte. Als er nach einem kurzen Einkauf im Supermarkt zu seinem Auto zurückkam, war das in einem Umschlag verpackte Geld nicht mehr da.

Jetzt kamen dem 87-Jährigen doch Zweifel, ob das alles seine Richtigkeit haben konnte. Er kontaktierte die Polizei. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun wegen des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs gegen drei unbekannte Personen. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Polizei gibt Tipps gegen Trickbetrüger

Da Trickbetrüger immer wieder mit der Masche als falsche Polizisten versuchen, an das Geld leichtgläubiger Opfer zu kommen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Nicht von solchen Anrufen beunruhigen lassen.

Nicht auf die Forderungen, Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen, eingehen.

Echte Polizisten werden nie am Telefon detaillierte Nachfragen zu Vermögen und Wertgegenständen stellen.

Bei einem verdächtigen Anruf sofort über den Notruf 110 bei der Polizei nachhaken.

Weitere Verhaltenshinweise bei Trickanrufen und anderen Betrugsmaschen hat die Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ veröffentlicht.

Von Andreas Krasselt