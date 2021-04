Hannover: Falsche Polizisten müssen lange ins Gefängnis

Hannover

Die drei Angeklagten haben keine Vorstrafe. Deshalb ist es ungewöhnlich, dass sie jetzt zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist es nachvollziehbar. „Die Angeklagten haben das Vertrauen ihrer Opfer in die staatlichen Institutionen ausgenutzt“, sagte Richterin Britta Schlingmann.

Als sogenannter falscher Polizist wurde Berin M. (27) zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Komplizen Ali Z. (28) und Emin K. (27) erhielten im Landgericht Hannover Haftstrafen von drei Jahren und zehn Monaten beziehungsweise drei Jahren. Die Richter der Zwölften Großen Strafkammer befanden sie schuldig, von September 2019 bis März 2020 etwa 280.000 Euro erschwindelt zu haben. Die Unterschiede in den Strafen ergeben sich daraus, weil Berin M. an mehr Taten beteiligt war als seine Komplizen.

Täter auf frischer Tat erwischt

Die Beutezüge geschahen in Hannover, Celle und Nienburg. „Die Angeklagten hatten Teilgeständnisse abgelegt“, erklärte Gerichtssprecher Dominik Thalmann. So haben sie die fünf Taten, die im Versuch stecken blieben, und eine Tat mit vergleichsweise geringer Beute gestanden. Am 12. März 2020 wurde die Bande bei ihrem letzten Coup in Nienburg festgenommen.

„Die Opfer leiden immer noch sehr unter den Taten“, erklärte Richterin Schlingmann im Urteil. Sie waren aus türkischen Call-Centern angerufen worden. Dort wurde ihnen Angst vor „rumänischen Einbrechern“ gemacht. Deshalb sollten sie Geld und Wertgegenstände vor der Haustür deponieren, damit zum Beispiel „Oberpolizeirat Petersen“ die Gegenstände „sichern“ könne.

Leute mit Doktortitel als Opfer ausgewählt

Die Auswahl der Opfer erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Die Täter in der Türkei rufen wahllos Menschen mit, deren Vornamen ein gewisses Alter vermuten lassen. Nun kam noch hinzu, dass Senioren mit Doktortitel ins Visier der Betrüger rückten, dort vermuteten sie besonders hohe Vermögenswerte. Die gute Vorarbeit trug erheblich zu der immens hohen Beute bei.

So brachten die Anrufer eine ältere Frau (84) aus Hannover dazu, am 21. Oktober 2019 rund 20.000 Euro, Uhren und Schmuck vor die Haustür zu legen. Die Angeklagten holten dann die Wertgegenstände ab. Für die Kammer war ein entscheidendes Indiz: Zu den Tatzeiten waren die Handys der Männer immer in den Funkzellen der Tatorte eingeloggt.

Am Ende des Prozesses bot sich Emre D. per Video als Zeuge in dem Prozess an. Er ist einer der Hintermänner, die den Betrug aus der Türkei anleiern. Für seine Zeugenaussage in Hannover wollte er freies Geleit. Die Kammer habe dankend abgelehnt, weil man auch ohne seine Aussage von der Schuld der Angeklagten überzeugt sei, so der Gerichtssprecher. Laut Landeskriminalamt gab es in 2019 mehr als 7700 solcher Betrugsdelikte, die meisten blieben im Versuch stecken. Trotzdem erbeuteten die Täter 3,3 Millionen Euro.

Von Thomas Nagel