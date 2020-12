Hannover: „Falsche Polizisten“ erbeuten 60.000 Euro

Hannover

Die Masche ist schon alt, aber immer noch sehr einträglich. Seit Montag müssen sich vier Angeklagte wegen Trickbetrugs vor dem Landgericht Hannover verantworten. Mit der „falsche-Polizisten-Masche“ erbeuteten sie innerhalb von kurzer Zeit Geld, Schmuck und Gold im Wert von 60.000 Euro.

Zeynep D. (27) legte am ersten Prozesstag ein umfassendes Geständnis ab. Sie gab zu, nach dem ersten Beutezug von den betrügerischen Machenschaften erfahren zu haben. Sie war von einem Komplizen aus der Türkei dazu bewegt worden, Gold und Schmuck beim Juwelier zu verkaufen – für 34.000 Euro. „Dafür habe ich 1000 Euro bekommen“, sagte sie. Diese Bezahlung sei wie ein „Schub“ für sie gewesen. Ansonsten könne sie sich die Taten nicht erklären.

Goldbarren im Wert von 40.000 Euro erbeutet

Am 9. April 2018 war gleich das erste Opfer äußerst lukrativ. Eine 84-Jährige übergab den „Abholern“ Goldbarren im Wert von 40.000 Euro. Sie war auf den Anruf aus einem türkischen Call-Center hereingefallen. Mit der deutschen Notruf-Nummer riefen die falschen Polizisten an. Sie verunsicherten das Opfer so sehr, dass es sein Vermögen überließ. Es folgten vier weitere Taten in Hannover.

So klar die Masche ist, so unklar ist die Tatbeteiligung. Dennis R. (21) leugnete, etwas von den Betrügereien gewusst zu haben. „Ich sollte Geld bekommen fürs Fahren. Ich wusste nicht, worum es ging. Ich hätte mich niemals an solchen Betrügereien beteiligt“, sagte er. Bei einem Geständnis war ihm eine Bewährungsstrafe versprochen worden.

Angeklagte belasten sich gegenseitig

Zeynep D. stellte die Aussage als Lüge dar. Er habe sehr wohl Geld und Gold abgeholt. Wie viel „Lohn“ er bekomme habe, wisse sie nicht. „Die Jungs hatten Ihren Anteil schon rausgenommen.“ Sie sei von Hadi B. beauftragt gewesen, die „Jungs“ zu überwachen. Eine Logistikerin, die vor Ort die Einsätze koordiniert, sei sie nicht gewesen.

Ist das glaubwürdig? Die Angeklagte räumte selbst ein, beim Juwelier Hehlerware verkauft zu haben. Anschließend habe sie 20.000 Euro der Cousine von Hadi B. in Hannover übergeben. Macht so etwas jemand, die damit beauftragt war, nur einen Fahrer zu besorgen? Doch warum sollte sie zu Unrecht Dennis R. belasten? Vielleicht, weil sie sich eine geringere Bestrafung erhofft, wenn sie zur Aufklärung der Fälle beitrage, sagt ein Anwalt.

Aydin I (23) räumte seine Tatbeteiligung in den Fällen vier und fünf ein. Sercan K. machte noch keine Aussage.

Von Thomas Nagel