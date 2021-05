Hannover

Bereits am vergangenen Sonnabend wurde ein 40-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache vom Radweg auf die Fahrbahn geraten. Da der Radweg möglicherweise von einem dort abgestellten E-Scooter blockiert worden war, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls.

Der 40-Jährige war gegen 18 Uhr entlang des Großen Kolonnenwegs in Richtung Sahlkamp (Vahrenheide) unterwegs, als er jenseits der Kanalbrücke nach links vom Radweg abkam und auf den rechten der beiden Fahrstreifen auf der Straße geriet. Dort stieß er seitlich gegen den Daimler einer 47-Jährigen und stürzte. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.

Radler hatte 1,67 Promille

Ein Alkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen allerdings 1,67 Promille. Dennoch könnte er nicht allein schuld sein. „Möglicherweise trug ein im Bereich des Geh- und Radweges abgestellter E-Scooter zu dem Unfall bei“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511/109 33 17 zu melden.

E-Scooter achtsam abstellen

Unabhängig von dem Unfall appelliert die Behörde, E-Scooter nach der Benutzung so abzustellen, dass dadurch niemand behindert wird. Rettungswege dürfen von ihnen auf keinen Fall blockiert werden. Auch sei es ratsam, sie in der Nähe von Laternen der anderen Lichtquellen abzustellen, damit sie auch in der Dunkelheit rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden können.

