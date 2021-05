Hannover

Solche Szenen kennt man eigentlich nur aus Strafprozessen. Lauthals und den Tränen nahe empört sich Dr. Gisela Meyer (Name geändert) im Arbeitsgericht: „Wegen der ständigen sexuellen Belästigungen des Mannes habe ich seit 2019 nicht mehr hinter verschlossenen Türen mit ihm gesprochen.“

Die freigestellte Betriebsärztin von Conti ist zum 30. Juni 2021 gekündigt worden. Eine Abfindung von 40.000 Euro hat sie am Mittwoch im Kammertermin abgelehnt. „Ich brenne für meinen Job, und will meine Kollegen wiedersehen.“ Aus ihrer Sicht hat man das Opfer zum Täter gemacht. Ihre Empörung wirkte sehr authentisch.

Arbeitgeber spricht von Diffamierung

Aus Sicht des Arbeitgebers hat sie den Kollegen diffamiert. Conti hatte eine externe Firma beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen. Ergebnis: Es gibt keine objektivierbaren Belege für ein grenzverletzendes oder anzügliches Verhalten des Beschuldigten.

Das Verhältnis zwischen dem Kollegen und der Ärztin war zerrüttet. Nicht mal eine Mediation konnte helfen. Doch mit einer Mail an den Conti-Vorstand beförderte die Medizinerin den Konflikt auf ein neues Niveau. So schrieb sie, dass der Mann im Juli 2019 zu ihr gesagt habe: „Schatzi.“ Dabei habe er ihr Luftküsse zugeworfen. Bei anderer Gelegenheit soll er ihr auf eine sehr unangenehme Weise zu nahe gekommen sein und bei Meetings gefüßelt haben.

Vorwürfe aus dem Kontext gerissen

Doch war es so? Richterin Sonja Baudrich meint zu der Mail: „Die Vorwürfe sind aus dem Kontext gerissen.“ Außerdem habe die Klägerin die Vorwürfe teilweise zurückgenommen und damit als unwahr deklariert. So habe die Ärztin geschrieben, dass der vermeintliche Lustmolch ihre Notarzt-Jacke befummelt habe. Erst später habe sie klargestellt, dass die Jacke an der Garderobe hing.

Die Richterin äußerte aber auch Zweifel, ob sich alle Vorwürfe der sexuellen Belästigung aus dem Weg räumen ließen. Denn in einigen Dingen stehe Aussage gegen Aussage. So konnte nicht geklärt werden, ob es ein „Schatzi“ und Luftküsschen gegeben habe.

Richterin wird ein Vergleichsangebot unterbreiten

Doch viele Zweifel konnte die externe Untersuchung aus dem Weg räumen. So warf die Ärztin ihrem Kollegen folgendes Zitat vor: „Mit uns beiden ist es wie bei 50 Shades of Grey.“ In dem Hollywood-Streifen geht es um eine Sado-Maso-Beziehung. Der Kollege versicherte, dass er nur sagen wollte, dass es nicht nur „schwarz-weiß“ gebe. Es habe bei dem Spruch keinen persönlichen Bezug zur Ärztin gegeben. Die Klägerin beharrte darauf, dass eine sexuelle Anspielung gewesen sei. „Er hat dazu anzüglich gelächelt.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Richterin wird beiden Parteien ein Vergleichsangebot unterbreiten. Sollte sich die Parteien nicht einigen können, wird es am 2. Juli eine Entscheidung geben.

Von Thomas Nagel