Hannover

Genau vor einem Jahr hat die Polizeidirektion Hannover eine Fahrradstaffel ins Leben gerufen. Bürgernah, schnell am Einsatzort und flexibel sollten die vier Beamten und zwei Beamtinnen sein. Und die Erwartungen haben sich erfüllt. Und aus diesem Grund hat sich Polizeipräsident Volker Kluwe entschieden, die Fahrradstaffel mit weiteren vier Beamten zu verstärken.

120 Kilometer am Tag

„Die Pilotphase war sehr erfolgreich“, erklärte Kluwe. Wobei die Polizisten überaus fit sein müssen. Am Tag fahren sie im Schnitt etwa 120 Kilometer auf ihren Pedelecs. „In der Pilotphase hat sich gezeigt, dass wir von der Flexibilität der Fahrradstaffel enorm profitieren“, sagt Jens Künnmann, Leiter der Polizeiinspektion Besondere Dienste. So seien die radelnden Polizisten einfach schneller an schwer zugänglichen Orten als ihre Kollegen in den Dienstwagen. Um nur ein Beispiel zu nennen.

1300 „Geisterfahrer“ erwischt

Innerhalb eines Jahres fielen den sechs Polizisten und Polizistinnen 1300 „Geisterfahrer“ (Radfahrer, die in falscher Richtung fuhren), 246 Rotlichtverstöße und 225 Biker, die während der Fahrt telefonierten, auf.

Die Beamten auf zwei Reifen schauten aber auch auf das richtige Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Radfahrern. So wurde an bestimmten Gefahrenstellen das Einhalten des seitlichen Mindestabstandes kontrolliert; ebenso wie die besondere Vorsicht (Schrittgeschwindigkeit) von Lastwagen beim Rechtsabbiegen.

Von Thomas Nagel