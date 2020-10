Hannover

Nach jahrelanger Bauzeit haben die Arbeiten in der Goethestraße 2019 ihren Abschluss gefunden. Der Umbau der D-Linie brachte auch zahlreiche neue Fahrradständer mit sich. Doch die scheinen Autofahrer beim Ein- und Ausparken regelmäßig zu übersehen. Die Fahrradbügel in der Goethestraße werden reihenweise umgenietet – und nicht nur dort.

Die Grünen hakten deshalb kürzlich im Bezirksrat Mitte nach. Und die Stadt musste einräumen, dass sie bis Mitte September wegen Beschädigungen schon zwölf Fahrradständer an der Goethestraße ersetzen musste. Seitdem diese ausgetauscht wurden, sind jedoch erneut wieder zahlreiche Bügel angefahren worden. Kaum ein direkt an einen Parkplatz angrenzender Fahrradständer ist ohne Beschädigung, viele stehen krumm gefahren herum.

Anzeige

Reflektoren, damit die Fahrradbügel im Dunkeln gesehen werden

Probleme gibt es auch in der Kurt-Schumacher-Straße. Seit der Fertigstellung der D-Linie dort mussten vier Bügel ersetzt werden. Seit dem Abschluss der Arbeiten in der Wedekindstraße mussten sechs kaputte Fahrradständer ausgetauscht werden. Damit die Bügel im Dunkeln besser gesehen werden, hat die Stadt mittlerweile an einigen von diesen Reflektoren angebracht.

Hat auch nicht geholfen: Der Reflektor an diesem krummen Fahrradständer. Quelle: Christian Bohnenkamp

Für Verärgerung bei den Grünen sorgt, dass die Stadt auf eine fragwürdige Strategie zurückgreift, um das Problem in den Griff zu bekommen. Die Verwaltung teilte nämlich mit, dass sie auf einen „ Gewöhnungsprozess“ setze. Dessen Dauer sei „schwer zu bestimmen“. Das hängt laut Stadt zum Beispiel von der Beleuchtung und der Länge der freien Parklücke ab.

Stadt will künftig besser planen

Ein wesentlicher Faktor sei aber vor allem, wie groß der Anteil der regelmäßig an den Fahrradständern parkenden Autos sei. Soll heißen: Wer einmal dagegen fährt, wird es vermutlich kein zweites Mal tun, so offenbar der Plan. Vereinzelt könne es allerdings auch „nach Abschluss der Gewöhnungsphase“ weiterhin zu Beschädigungen an Fahrradbügeln kommen, teilt die Stadt mit. Poller oder Fahrradbügel könnten „aufgrund ihrer relativ niedrigen Bauhöhe beim rückwärtigen Einparken eher übersehen werden als parkende Fahrzeuge“.

Die Grünen fürchten allerdings, dass nicht nur Fahrradständer regelmäßig gerammt werden, sondern es auch immer wieder zu Beschädigungen von Fahrrädern kommt. Sie wollten dazu Zahlen sehen. Laut Stadt können das allerdings nur „umfassende Auswertungen von polizeilichen Anzeigen ergeben“. Diese lägen jedoch nicht vor.

Immerhin scheint die Verwaltung aus ihren Fehlern gelernt zu haben. Bei „künftigen Planungen“ will sie „eine deutliche Abgrenzung“ zwischen Fahrradständern und Parkplätzen für Autos berücksichtigen, verspricht sie.

Von Christian Bohnenkamp