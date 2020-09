Hannover

Vandalen haben in der Nacht zu Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt Bornum zerstört, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Schaden beträgt 25.000 Euro, da der Automat ersetzt werden muss.

Gegen Mitternacht hatte es drei laute Explosionen im Abstand von je einer Minute gegeben. Der Entschärferdienst der Bundespolizei stellte fest, dass vermutlich sogenannte Polenböller im Ausgabeschacht und auf dem Display platziert worden waren. Wegen der starken Rauchentwicklung im Innern des Automaten musste die Feuerwehr anrücken.

Anzeige

Im Mai 2019 schon einmal gesprengt

Bereits im Mai 2019 war an der Haltestelle Bornum ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Damals allerdings von professionellen Tätern, die es auf den Inhalt abgesehen hatten. Mit Polenböllern sei der Automat so nicht zu sprengen gewesen, was also eher auf Vandalismus hindeute, so der Sprecher der Bundespolizei, Martin Ackert.

Weitere NP+ Artikel

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Hannover unter der Telefonnummer 0511/30 36 50 zu melden.

Von Andreas Krasselt