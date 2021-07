Hannover: Fahrgast überfällt Taxifahrer mit einem Messer

Hannover

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Fahrgast überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Der 61-Jährige konnte unverletzt fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Opfer war gerade vom Flughafen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als er den Täter gegen 1 Uhr an der Vahrenwalder Straße in Höhe Kugelfangtrift (Vahrenheide) aufnahm. Der Mann gab an, zum Steintor zu wollen. Unterwegs änderte er aber das Ziel und wollte an der Büttnerstraße (Vahrenwald) aussteigen.

Dort angekommen zückte der auf der Rückbank sitzende Mann ein Messer und bedrohte den Fahrer. Der 61-Jährige reagierte sofort und flüchtete aus seinem Taxi. Er konnte sich in Sicherheit bringen und bat einen 36-jährigen Zeugen, die Polizei zu rufen. Währenddessen ergriff nun auch der Täter die Flucht in unbekannte Richtung – ohne Beute.

Laut Beschreibung war der Mann zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jacke und eine Kapuze. Zudem hatte er eine dunkle Mund-Nase-Bedeckung oder einen Schal beziehungsweise ein Tuch im Gesicht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt