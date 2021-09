Hannover

78 Kilogramm Heroin – so viel hatte ein 24-Jähriger auf einem Kleintransporter geladen und sich damit am Dienstag gegen 16 Uhr bei der Polizei gemeldet. „Please come. Drugs“, habe der Mann gegenüber den Beamten der Polizeidirektion Hannover an der Waterloostraße gesagt und sie dann vor die Tür gebeten, so die Polizei am Mittwoch. Auf der Ladefläche stellten die Beamten dann mehrere Kartons mit Heroin-Platten fest, insgesamt 50 Pakete. Den Straßenpreis dieser 78 Kilo konnte die Polizei nicht beziffern, laut dem Statistik-Portal „Statistika“ lag der Preis für diese Menge vor zwei Jahren aber bei über vier Millionen Euro.

Gegenüber den Beamten habe der 24 Jahre alte Mann aus der Ukraine auf Englisch angegeben, dass er für eine Spedition aus Polen auf dem Weg von Belgien nach Hannover war. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt nun gegen den Fahrer wegen der unerlaubten Einfuhr einer nicht geringen Menge Heroin, er wurde nach Feststellung der Personalien und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Begründung: Er habe sich von sich aus bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe dieser kuriosen Fahrt. Aktuell geht sie davon aus, dass der Fahrer wohl nichts mit den Drogen zu tun hat. Womöglich handelt es sich um den größten Heroinfund der Polizei in Hannover – 2013 waren mal 21 Kilo Heroin in einem Kleingarten in Davenstedt gefunden worden.

Von Andreas Voigt