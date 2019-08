HANNOVER

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstag zwei Männer verhaftet, die wegen unterschiedlicher Delikte gesucht wurden. Gegen einen 45 Jahre alten Deutschen aus der Drogenszene lag ein U-Haft-Befehl vor, weil er zu einem Gerichtstermin wegen Diebstahls nicht erschienen war. Der Mann ist wohnungslos. Ebenfalls ohne Wohnsitz ist ein Bulgare (36), der wegen einer noch abzusitzenden Restfreiheitsstrafe von 30 Tagen wegen Leistungserschleichung gesucht wurde.

Familienmitglieder prügeln sich im Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof war auch Schauplatz einer Prügelei von zwei Männern mit türkischem Migrationshintergrund am Mittwochmittag im Alter von 22 und 28 Jahren. Sie hatten sich wegen einer Familienangelegenheit gestritten, so die Bundespolizei. Der 22-Jährige aus Lehrte leistete bei der Streitschlichtung durch die Polizei Widerstand, eine Beamtin wurde dabei an der Hand verletzt. Gegen die beiden Männer leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Von Andreas Voigt