Hannover

Das war es mit den sommerlichen Temperaturen – zumindest vorerst. Am Wochenende werden Winterjacke, Mütze und Schal gebraucht. Das bestätigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf NP-Anfrage. „Von Freitag bis Sonntag werden maximal 10 Grad erreicht.“ In zwei Metern Höhe fallen die Temperaturen in den Morgenstunden auf drei Grad, in Bodennähe ist sogar Frost möglich. „Nachts sinken die Temperaturen auf minus ein Grad“, so der Wetterexperte.

Schneefall sorgt für Glättegefahr

Niederschlag sorge zudem vielerorts für Schneeregen oder Schneefall. Vor allem in der Nacht steigt dann die Glättegefahr. „Wer schon Sommerreifen drauf hat, sollte noch vorsichtiger fahren“, warnt Jung. Die Temperaturen seien für diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich. Darunter leiden auch die Pflanzen. „Wer schon welche draußen hat und die Möglichkeiten hat, sollte sie unbedingt rein holen“, warnt Jung.

Vorerst bleibt es kühl

Sommerwetter ist leider auch nach dem Wochenende nicht in Sicht. „Die Temperaturen klettern nur langsam nach oben. So schnell kommen wir nicht wieder auf 20 Grad“, so Jung. In der kommenden Woche werden maximal 16 Grad erreicht.

Und wie sieht die langfristige Prognose für den Sommer aus? „Das ist schwer zu sagen, aber bislang sieht es nach einem leicht zu warmen und zu trockenem Sommer aus.“ Eine extreme Dürre sei in den derzeitigen Werten nicht zu erkennen.

Von Cecelia Spohn