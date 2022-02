Hannover

Kleine Parteien können in der Kommunalpolitik zwar mitreden, aber nur noch in der großen Ratsversammlung mitentscheiden. In Ausschüssen haben sie seit einer Gesetzesänderung auf Landesebene keine Stimmrechte mehr. Die kleinen Parteien haben das heftig kritisiert, jetzt reicht die FDP-Ratsfraktion Klage beim Verwaltungsgericht Hannover ein. Formal richtet sich die Klage gegen die Ratsvorsitzende Uta Engelhardt (Grüne). „Das ist nichts Persönliches, es geht uns lediglich darum, unser Recht auf demokratische Teilhabe wiederzuerlangen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Schnelle Entscheidungen? Redezeit bleibt gleich

Seit dem Landtagsbeschluss im vergangenen Jahr wird die Sitzverteilung in Ratsausschüssen anders berechnet als bisher – nicht mehr nach der alten Methode nach Hare-Niemeyer, sondern nach dem D’Hondtschen Verfahren. Das hat den Effekt, dass nur noch Grüne, SPD und CDU Stimmrechte in Ausschüssen haben, kleine Parteien wie FDP, Linke und AfD bekommen ein Grundmandat. Sie dürfen mitreden, aber nicht den Finger heben. Die rot-schwarze Landesregierung wollte damit Entscheidungen in Ratsausschüssen beschleunigen. Tatsächlich ist die Redezeit der Vertreter kleinerer Parteien trotz Stimmverlust nicht kleiner geworden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hat der Rat die neue Sitzverteilung schon gekippt?

Die Landesregierung hat den Kommunen jedoch eine Hintertür offen gelassen. Eine Kommune kann die Sitzverteilung nach dem alten Verfahren berechnen, wenn sich der Rat dafür einstimmig entscheidet. Hier setzt die Klage der hannoverschen FDP an. Die Liberalen sind der Ansicht, dass der Rat in seiner konstituierenden Sitzung im November genau das getan hat – einen einstimmigen Beschluss für die alte Regelung gefasst.

Lesen Sie auch Neuer Rat ist männlich - nur 19 Frauen in der Versammlung

Damals enthielten sich Grüne, SPD und CDU der Stimme und die kleinen Parteien votierten für den Antrag der FDP, die neue Sitzverteilung zu kippen. In Zahlen: 15 Stimmen dafür, 49 Enthaltungen. Das sei am Ende ein einstimmiger Beschluss, meint die FDP und beruft sich auf das Gutachten eines Rechtsprofessors. Dieser geht davon aus, dass es allein auf die Zahl der an einer Abstimmung teilnehmenden Personen ankomme und Enthaltungen „entsprechend einem allgemeinen parlamentsrechtlichen Grundsatz außer Betracht bleiben“.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke will sich die „demokratische Teilhaber“ zurückholen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Klage hat weitreichende Konsequenzen

Die Stadt Hannover folgt dieser Einschätzung nicht, daher beschreitet die FDP nun den Klageweg. Formal verklagen die Liberalen nicht die Stadtverwaltung, sondern die Ratsvorsitzende, die bei Ratsversammlungen Stimmen zählt und das Abstimmungsergebnis verkündet.

Bekommen die Liberalen Recht, hätte das weitreichende Folgen. Nicht nur in Ausschüssen könnten kleine Parteien wieder mitentscheiden. Auch die begehrten Sitze in Aufsichtsräten, etwa bei der Messe AG und Enercity, müssten neu verteilt werden. Dort sind die kleinen Parteien jetzt ebenfalls nicht mehr vertreten. „Uns geht es nicht um Sitze in Aufsichtsräten“, betont Engelke. Man wolle einfach wieder abstimmen dürfen.

Von Andreas Schinkel