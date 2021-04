Hannover: FDP gegen Kunst im Impfzentrum

Hannover

Keine Kunst im Impfzentrum auf dem Messegelände. Zwar findet die Idee der CDU-Fraktion bei Hannovers Kulturpolitikern von Rot-Grün grundsätzlich Anklang, doch von der FDP wird sie abgelehnt – deshalb sagte die Ampelgruppe im Ganzen nun in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses Nein zu dem Vorstoß. Die beiden Messehallen bleiben also schlicht wie sie sind.

Hilfe für die vom Corona-Lockdown besonders stark betroffene Kunstszene zum einen, Abwechslung, Kreativität und Inspiration für Impflinge und deren Begleitung zum anderen – das waren die beiden Hintergründe für die „Kunst im Impfzentrum“, die die CDU dort gerne wollte. Der Kontakt zu Künstlern und Galerien sollte über das Kulturbüro aufgebaut werden.

SPD: „Hätten der Stadt gerne einen Prüfauftrag gegeben“

„Kulturschaffenden eine Plattform bieten, dazu hätten wir der Stadt gerne einen Prüfauftrag gegeben“, sagt Belgin Zaman, die kulturpolitische Sprecherin der SPD. Man tue den Menschen, die sich impfen lassen und der Kulturszene gleichermaßen etwas Gutes. Das Nein kam schließlich von FDP-Mann Wilfried Engelke, wobei er auch selbst, das Ganze für eine gute Idee hält, wie er sagt.

Aber: „Das läuft alles minitiös ab, wie in einem Räderwerk. Die einzige Möglichkeit, sich die Kunst zu betrachten, ist während der 15 Minuten nach der Impfung im Wartebereich.“ Und die, die dort warten, seien eher mit sich selber beschäftigt, sagt Engelke, der selber kürzlich im Impfzentrum geimpft wurde und die Szenerie deshalb aus Sicht eines zu Impfenden beobachtet hatte.

„Kunst im Impfzentrum“ stammt als Idee aus Straubing

Zudem seine die beiden Messehallen so groß, dass dort nicht jede Kunst gezeigt werden könne: „Kunst, so groß wie die Nanas. Das könnte allenfalls klappen.“ Kunst, die im Impfzentrum ausgestellt werden würde, würde also gar nicht richtig wahrgenommen werden. „Aber genau das wollen Künstler ja“, so der Kulturpolitiker der FDP.

„Kunst im Impfzentrum“ kommt als Idee aus dem bayerischen Straubing. Dort sind in einer zum Impfzentrum umfunktionierten Messehalle ähnlich Hannover seit Januar 80 Werke von 42 Künstlern, eine Idee von einer Künstlergemeinschaft aus Niederbayern. Im Impfzentrum hängen seither farbenfrohe Gemälde von grauen Trennvorhängen, davor weiße Stühle für die Impfwilligen. Im Wartebereich thronen Skulpturen auf weißen Sockeln.

Nachahmer haben sich in Trier und Regensburg gefunden

Hintergrund: Die Ausstellung hätte eigentlich rund um Weihnachten 2020 im Herzogsschloss in Straubing eröffnet werden sollen, wurde jedoch wegen der Corona-Krise abgesagt. Rückmeldungen aus Straubing sind bislang positiv, hat eine Recherche ergeben. Und: Nachahmer gibt es etwa in Trier und Regensburg.